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亚洲 | 2016年 8月 26日 星期五 13:28 BJT

日本数据：央行物价指标显示7月消费者物价较上年同期上涨0.5%

路透东京8月26日 - 日本央行周五公布，日本7月剔除能源和生鲜食品影响的消费者物价指数(CPI)较上年同期上升0.5%。

6月该指数升幅为0.7%。

日本央行从2015年11月开始发布自己的消费者物价指标，以更好地了解基本物价趋势。该指数剔除波动较大的生鲜食品和能源价格，但包括加工和进口食品价格。

日本央行在每月政府公布物价数据的同一天公布该指数。(完) (编译 王兴亚；审校 艾茂林)
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