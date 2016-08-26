中国票据市场：转贴利率小幅震荡，但风险忧虑推高不同机构承兑票据点差

路透上海8月26日 - 中国票据转贴利率本周小幅震荡，但因风险因素考虑，规模较小的城商行承兑票据转贴价格，与国有及股份制银行承兑票据点差，从此前的约5个基点(bp)，扩大至15个bp左右。

交易员并称，虽然票据转贴价格已低于同期shibor等资金成本，但在信贷需求不足情况下，为扩充规模票据买需不减，利率上行空间有限，短期内可继续关注大型银行报价指引。

上海一银行交易员表示，监管层近日通报了票据市场存在的诸多问题，加之招行此前暂停与部分商业银行票据业务，“城商行的票现在没(什么)人敢要，和国股票的点差大幅跳升到15个点，以前大概也就5个点。”

招商银行 周三稍晚称，鉴于与部分商业银行票据交易已达交易额度上限，因此通知下属机构暂时控制与部分商业银行的票据交易；此举并不表明后者票据管理存在重大隐患，对媒体误读给相关银行造成的不利影响深表歉意。

日前有部分媒体和微博用户称，包括招商银行在内的若干银行，对部分商业银行票据业务额度进行暂时冻结，冻结期间不允许分行新增买入名单内银行承兑的票据。

华北一银行交易员透露，目前国股电票成交价格在年息2.62%附近，城商行承兑票据成交价在年息2.75%-2.77%之间。

至于后市，他指出，即使票据买断价格已处明显低位，但扩充信贷规模需求支撑买盘。若资金面不发生明显收紧，转贴价格上行有限。当然，也要随时关注大行收票指导价格的变化。

票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场以纸票为主，处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易期限一般在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。金融机构开始为其客户办理电子商业汇票业务，电子商业汇票的最长期限由纸票的半年延长为一年。近来随着几起票据大案爆出，监管层开始力推电票，其交易活跃度已超过纸票。(完)

**路透中国银票转贴参考率(全国)报价