路透基点：台湾正隆公司1.65亿美元贷款分配方案出炉--TRLPC

路透香港8月26日 - 汤森路透旗下基点援引知情人士称，台湾上市纸 业公司正隆股份有限公司的1.65亿美元五年期贷款案的分配方案出炉。贷 款资金用于该公司越南纸厂的资本支出。 兆丰国际商业银行担任独家牵头行兼簿记行。贷款包括A部分等值1,5 00万美元的定期贷款和B部分1.50亿美元定期贷款。A部分为越南盾贷款。 A部分的贷款利率为三个月或六个月期越南银行间同业拆借利率(Vnib or)加码237.5个基点，B部分的贷款利率为三个月期伦敦银行间拆放款利 率(Libor)加码160个基点。若台北美元拆款利率(TAIFX)与Libor之间的利 差超过35个基点，借款人将支付超出部分。 承贷A部分等值250万美元或以上的银行，以及承贷B部分2,500万美元 或以上的银行，可获15个基点的前端费，享副牵头行(协办行)头衔；承贷 A部分等值150-240万美元的银行，以及承贷B部分1,500-2,400万美元的银 行，可获10个基点的前端费，享参贷行头衔。 借款人为正隆旗下子公司正隆平阳责任有限公司。 借款人的土地、厂房及设备将做为担保品，母公司为贷款案的担保人 。贷款预计在9月8日签约。 分配方案如下：牵头行兼簿记行兆丰国际商业银行(3,850万美元)， 副牵头行包括中国信托商业银行(2,200万美元)、台北富邦银行(2,200万 美元)、星展银行(1,650万美元)，参贷行包括国泰世华银行、玉山银行、 第一银行、华南银行、上海商业储蓄银行、大华银行，均承贷1,100万美 元。(完)