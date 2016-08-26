路透基点：万科寻求1.938亿美元等值贷款，用于购买上海中环广场

中国汇市：人民币早盘随中间价微升，偏弱美指拖累CFETS指数创新低
路透上海5月22日 - 人民币兑美元即期周一早盘随中间价微升，但升幅明显不及中间价，因美元指数偏弱。交易员称，中间价续往升值方向略有过滤，监管引导意图明显；但市场仍旧无感，逢低购汇相当踊跃，大行只在关键位置适度提供美元流动性，料短期汇价仍以稳定为主。
路透香港8月26日 - 汤森路透旗下基点报导，熟悉情况的消息人士称，万科企业股份有限公司正寻求1.938亿美元等值贷款，为其从凯雷投资集团(Carlyle Group)手中购买上海一处商业地产的计划提供资金。
万科是中国房地产业的巨头，目前正处在高层权力争斗的风口浪尖上。万科这次拟通过旗下全资子公司V Capital Ltd，以大约24.6亿元人民币(3.17亿美元)的价格购买上海中环广场。
这笔三年期贷款预计将包括1.85亿美元的离岸贷款和5,850万人民币的境内贷款。
消息人士称，境内和境外贷款部分的放款人将签署贷款机构间协议，所购地产将作为贷款抵押品。
消息人士称，贷款的结构和条款内容仍待最终敲定，一些银行组成的有限银团将审核该融资。
中环广场是位于上海市中心黄埔商业区的A级写字楼，正对上海市地标建筑--上海大剧院。
凯雷在2013年4月、以2.67亿美元的价格从新加坡上市企业中国富达来地产信托(Forterra Trust)手中购买了中环广场。
消息人士称，万科在收购成功后仅将保留该地产10%的股份，其余90%将卖给第三方。
万科未回复要求置评的电话，凯雷拒绝置评。（完）
(编译 高琦 审校 汪红英)
路透上海5月22日 - 人民币兑美元即期周一早盘随中间价微升，但升幅明显不及中间价，因美元指数偏弱。交易员称，中间价续往升值方向略有过滤，监管引导意图明显；但市场仍旧无感，逢低购汇相当踊跃，大行只在关键位置适度提供美元流动性，料短期汇价仍以稳定为主。
路透上海5月22日 - 中国银行间市场周一资金较为充裕。因目前七天不能跨月，且实际 占用时间更长，抑制出资意愿，供给主要仍集中在隔夜。另外，沪深交易所质押式回购，今 日起将到期购回价计息天数由名义天数修改为实际资金占用天数，就现有反应来看，新规实 施暂时影响不大。 交易员认为，央行近来公开市场逆回购期限开始缩短，而总量仍可满足需求。因此月末 之前流动性虽可能有压力，但应不至于出现大问题。 北京一银行交易员称，资金面“今天挺松，但主要还是隔夜。七天要31号才到期，也没 什么人愿意出。” 因端午节假期，5月28日至5月30日(周日-下周二)银行间市场休市，5月27日(周六)换休 开市。 上海一券商交易员表示，交易所回购期限改为实际占用天数只是在计息方式上的改变， 对资金供求等没有影响，所以市场反应比较平静。 对于质押式回购新规，上交所也指出，新规实施后，投资者在回购交易时只需按照市场 实际资金利率报价，不再需要根据回购资金占款天数和名义天数之间的差异进行调整报价。 这将有助于改善交易所回购利率
路透台北5月22日 - 台湾股市周一与其他亚洲股市一道上涨，而台币兑美元汇率更是跳涨至接近三周高位，得益于外资持续流入台湾。