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亚洲 | 2016年 8月 26日 星期五 15:08 BJT

路透基点：万科寻求1.938亿美元等值贷款，用于购买上海中环广场

路透香港8月26日 - 汤森路透旗下基点报导，熟悉情况的消息人士称，万科企业股份有限公司正寻求1.938亿美元等值贷款，为其从凯雷投资集团(Carlyle Group)手中购买上海一处商业地产的计划提供资金。

万科是中国房地产业的巨头，目前正处在高层权力争斗的风口浪尖上。万科这次拟通过旗下全资子公司V Capital Ltd，以大约24.6亿元人民币(3.17亿美元)的价格购买上海中环广场。

这笔三年期贷款预计将包括1.85亿美元的离岸贷款和5,850万人民币的境内贷款。

消息人士称，境内和境外贷款部分的放款人将签署贷款机构间协议，所购地产将作为贷款抵押品。

消息人士称，贷款的结构和条款内容仍待最终敲定，一些银行组成的有限银团将审核该融资。

中环广场是位于上海市中心黄埔商业区的A级写字楼，正对上海市地标建筑--上海大剧院。

凯雷在2013年4月、以2.67亿美元的价格从新加坡上市企业中国富达来地产信托(Forterra Trust)手中购买了中环广场。

消息人士称，万科在收购成功后仅将保留该地产10%的股份，其余90%将卖给第三方。

万科未回复要求置评的电话，凯雷拒绝置评。（完）

(编译 高琦 审校 汪红英)
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