《全球重要经济事件一览表》--1月16日-1月23日
--中国国家食药监局举行新闻发布会，介绍2016年食品安全抽检情况及2017年抽检计划，同时介绍两节期间食品安全抽检情况，并答记者问(0130)。
路透北京8月29日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 9月 9/1 0900 官方制造业PMI 8月 官方非制造业PMI 8月 0945 财新制造业PMI 8月 9/5 0945 财新服务业PMI 8月 9/8 1000左右 进出口贸易数据 8月 9/9 0930 居民消费价格指数（CPI） 8月 工业生产者价格指数（PPI） 8月 9/13 1000 国民经济运行情况新闻发布会 8月 规模以上工业增加值 8月 固定资产投资(不含农户) 1-8月 民间固定资产投资 1-8月 房地产开发和销售情况月度报告 8月 社会消费品零售总额 8月 9/19 0930 70个大中城市住宅销售价格月度报告 8月 -- 银行结售汇数据 8月 -- 银行涉外代客收付款数据 8月 9/21 1430 海关进出口主要商品统计信息 8月 9/23 -- 中国外汇市场交易概况数据 8月 9/27 0930 规模以上工业企业利润 1-8月 -- 中国货物和服务贸易 8月 9/30 -- 中国国际收支平衡表（正式数） 二季度 -- 中国国际投资头寸表（正式数） 二季度 -- 中国外债数据（正式数） 二季度 -- 中国银行业对外金融资产负债 二季度 10月 10/1 0900 官方制造业PMI 9月 官方非制造业PMI 9月 10/3 0945 财新制造业PMI 9月 10/5 0945 财新服务业PMI 9月 10/13 1000左右 进出口贸易数据 9月 10/14 0930 居民消费价格指数（CPI） 9月 工业生产者价格指数（PPI） 9月 10/19 1000 国民经济运行情况新闻发布会 三季度 国内生产总值（GDP） 三季度 规模以上工业增加值 9月 固定资产投资(不含农户) 1-9月 民间固定资产投资 1-9月 房地产开发和销售情况月度报告 1-9月 社会消费品零售总额 9月 10/20 0930 季度主要行业增加值初步核算报告 三季度 10/21 1430 海关进出口主要商品统计信息 9月 10/21 0930 70个大中城市住宅销售价格月度报告 9月 -- 银行结售汇数据 9月 -- 银行涉外代客收付款数据 9月 10/27 0930 规模以上工业企业利润 1-9月 10/28 -- 中国外汇市场交易概况数据 9月 -- 中国货物和服务贸易 9月 10/31 0930 规模以上文化及相关产业生产经营季度报告 三季度 11月 11/1 0900 官方制造业PMI 10月 官方非制造业PMI 10月 0945 财新制造业PMI 10月 11/3 0945 财新服务业PMI 10月 11/4 -- 中国国际收支平衡表（初步数） 三季度 11/8 1000左右 进出口贸易数据 10月 11/9 0930 居民消费价格指数（CPI） 10月 工业生产者价格指数（PPI） 10月 -- 金融机构直接投资流量数据 三季度 11/14 1000 国民经济运行情况新闻发布会 10月 规模以上工业增加值 10月 固定资产投资(不含农户) 1-10月 民间固定资产投资 1-10月 房地产开发和销售情况月度报告 10月 社会消费品零售总额 10月 11/16 -- 银行结售汇数据 10月 -- 银行涉外代客收付款数据 10月 11/18 0930 70个大中城市住宅销售价格月度报告 10月 11/21 1430 海关进出口主要商品统计信息 10月 11/25 -- 中国外汇市场交易概况数据 10月 11/27 0930 规模以上工业企业利润 1-10月 11/28 -- 中国货物和服务贸易 10月 11/30 -- 中国对外证券投资资产（分国别） 6月末 12月 12/1 0900 官方制造业PMI 11月 官方非制造业PMI 11月 0945 财新制造业PMI 11月 12/5 0945 财新服务业PMI 11月 12/8 1000左右 进出口贸易数据 11月 12/9 0930 居民消费价格指数（CPI） 11月 工业生产者价格指数（PPI） 11月 12/13 1000 国民经济运行情况新闻发布会 11月 规模以上工业增加值 11月 固定资产投资(不含农户) 1-11月 民间固定资产投资 1-11月 房地产开发和销售情况月度报告 11月 社会消费品零售总额 11月 12/16 -- 银行结售汇数据 11月 -- 银行涉外代客收付款数据 11月 12/19 0930 70个大中城市住宅销售价格月度报告 11月 12/21 1430 海关进出口主要商品统计信息 11月 12/23 -- 中国外汇市场交易概况数据 11月 12/27 0930 规模以上工业企业利润 1-11月 -- 中国货物和服务贸易 11月 12/30 -- 中国国际收支平衡表（正式数） 三季度 -- 中国国际投资头寸表（正式数） 三季度 -- 中国外债数据（正式数） 三季度 -- 中国银行业对外金融资产负债 三季度 注:1.本表的公布日期为官方初步计划，如有变将及时更新。 2. -- 表示具体发布时间未知。 3.海关公布进出口贸易数据。 4.外管局公布中国货物和服务贸易数据，是指居民与非居民之间发生的货物和服务 贸易交易，与国际收支平衡表中的货物和服务贸易口径相同。 5. 首次公布的中国对外证券投资资产（分国别）数据为2015年6月末数据，今后该 数据将在统计期后半年内公布。 6.首次公布的中国银行业对外金融资产负债数据为2015年12月末数据，今后该数据 将在统计期后三个月内公布。(完） 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本 欧洲 台湾 中国 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 参看中国经济数据相关资料，可点选 ；相关新闻请点选 (发稿 李子木；审校 沈燕)
--中国国家食药监局举行新闻发布会，介绍2016年食品安全抽检情况及2017年抽检计划，同时介绍两节期间食品安全抽检情况，并答记者问(0130)。
恒指 高见22,971点，收报22,937点，升0.5%，尝试收复23,000阻力关口，但大市成交额只有568亿港元，塘水滚塘鱼、欠镬气。国指 收报9,787点，升0.7%。
--香港货柜码头吞吐量自去年8月起再度恢复增长，和记港口 香港国际货柜码头董事总经理及行政总裁严磊辉在接受本报专访时表示，吞吐量录得增长或受惠于春节效应，相信未来随中转需求增加将会止跌回升，惟坦言2016年全年本港货量仍有机会跌破2,000万标准箱（TEU），见14年新低。