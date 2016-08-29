《中国重要政经日程》--8月29日-9月21日

《全球重要经济事件一览表》--1月16日-1月23日
--中国国家食药监局举行新闻发布会，介绍2016年食品安全抽检情况及2017年抽检计划，同时介绍两节期间食品安全抽检情况，并答记者问(0130)。
=============================近期重要政经日程==========================
8月31日（周三）
--G20财政和央行副手会（公报磋商）在浙江杭州举行，至9月1日。
9月1日（周四）
--G20第四次协调人会议、协调人与财政和央行副手联席会议（公报磋商）在浙江杭州举行，至9月2日。
9月3日（周六）
--G20工商峰会在浙江杭州举行。
9月4日（周日）
--2016年G20领导人峰会在浙江杭州举行，至9月5日。会后，中国国家主席习近平将举行中外记者会，介绍峰会成果；习近平还出席金砖国家领导人非正式会晤。
9月11日（周日）
--中国-东盟商务与投资峰会在广西南宁举行，将举办论坛34个；中国和东盟官员将出席参会，并参加系列活动。
9月21日（周三）
--第十六届中国钢铁原材料国际研讨会在大连召开，至23日，由中国钢铁工业协会和中国国际贸易促进委员会冶金行业分会共同主办。
9月24日（周六）
--2016浦江创新论坛在上海召开。由科技部和上海市人民政府共同主办；本届论坛的主题为：双轮驱动：科技创新与体制机制创新，至25日。
注: 1. *代表新增日程。
2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 李子木; 审校 沈燕)
--中国国家食药监局举行新闻发布会，介绍2016年食品安全抽检情况及2017年抽检计划，同时介绍两节期间食品安全抽检情况，并答记者问(0130)。
恒指 高见22,971点，收报22,937点，升0.5%，尝试收复23,000阻力关口，但大市成交额只有568亿港元，塘水滚塘鱼、欠镬气。国指 收报9,787点，升0.7%。
--香港货柜码头吞吐量自去年8月起再度恢复增长，和记港口 香港国际货柜码头董事总经理及行政总裁严磊辉在接受本报专访时表示，吞吐量录得增长或受惠于春节效应，相信未来随中转需求增加将会止跌回升，惟坦言2016年全年本港货量仍有机会跌破2,000万标准箱（TEU），见14年新低。