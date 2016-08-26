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亚洲 | 2016年 8月 26日 星期五 15:24 BJT

澳洲股市：下跌，房地产信托在内的金融股遭遇沉重卖压

路透悉尼8月26日 - 澳洲股市周五下滑0.5%，连续第二日下跌，因包括房地产信托在内的金融类股遭遇沉重卖压，即便投资者已经消化掉大企业的业绩。

澳股S&P/ASX 200指数 收低26.39至5,515.5点。周线为下滑0.2%。

REIT BWP 跌幅居前，因此前澳洲硬件零售商Bunnings称，将清空七个属于REIT BWP的仓库。（完）
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