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亚洲 | 2016年 8月 29日 星期一 15:08 BJT

表格：外资及陆资在台股转为卖超13.27亿台币，中止连两日买超

路透台北8月29日 - 台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股转为卖超13.27亿台币，中止先前
连两个交易日买超共114.49亿台币；上交易日为买超34.98亿台币。
    
      三大法人今日合计卖超4.90亿台币，上交易日修正后为买超44.32亿台币。
            
      以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)：
          
      日期    外资及陆资    三大法人合计
      8/29      -13.27          -4.90
      8/26      +34.98         +44.32r
      8/25      +79.52r        +78.69r 
      8/24       -3.49r         -8.04r
      8/23       -1.16         +11.03r
      8/22      -25.82         -26.61r
      8/19      -38.45         -54.90r
      8/18      +46.03r        +47.32r
      8/17      +36.61          +2.76r
      8/16       -3.95         -33.06r
      8/15      +34.62r        +56.86r
      8/12      +46.16r        +42.17r
      8/11      +41.78r        +20.82r
      8/10      +68.73         +57.26r
      8/9       +65.83r        +39.15r
      8/8       +56.99         +57.70r
      8/5      +120.26         +93.29r
      8/4       +17.45          -6.58r
      8/3       -25.57         -32.02r
      8/2       +35.56         +23.74r
      8/1      +125.77r       +114.36r
    本月累计   +698.56        +523.36
    
     2016
      月份    外资及陆资    三大法人合计
       7月   +1,676.85r     +1,583.95r
       6月     +821.35r       +597.36r
       5月     -739.29r       -592.41r
       4月     +157.56r        +53.05r
       3月   +1,600.65r     +1,350.21r
       2月     +505.58r       +389.39r
       1月     -594.83r       -736.96r
    
     2015 
      12月     -274.64        -279.57r
      11月     -431.74r       -564.48r
      10月     +663.18r       +638.75r 
       9月      -62.04        -142.25r
       8月     -570.67        -696.15r
       7月     -506.75        -733.05r
       6月     -847.34r     -1,035.22r
       5月     +311.31        +255.91r
       4月   +1,002.05r     +1,087.47r 
       3月     -428.47        -514.17r
       2月     +965.53        +924.28r
       1月     +641.86        +603.80r
       
      2015年    外资及陆资合计买超462.28亿台币。
      2014年    外资及陆资合计买超3,546.28亿台币。
    
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 (撰写 李可柔; 审校 罗两莎)

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