表格：外资及陆资在台股转为卖超13.27亿台币，中止连两日买超

路透台北8月29日 - 台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股转为卖超13.27亿台币，中止先前 连两个交易日买超共114.49亿台币；上交易日为买超34.98亿台币。 三大法人今日合计卖超4.90亿台币，上交易日修正后为买超44.32亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 8/29 -13.27 -4.90 8/26 +34.98 +44.32r 8/25 +79.52r +78.69r 8/24 -3.49r -8.04r 8/23 -1.16 +11.03r 8/22 -25.82 -26.61r 8/19 -38.45 -54.90r 8/18 +46.03r +47.32r 8/17 +36.61 +2.76r 8/16 -3.95 -33.06r 8/15 +34.62r +56.86r 8/12 +46.16r +42.17r 8/11 +41.78r +20.82r 8/10 +68.73 +57.26r 8/9 +65.83r +39.15r 8/8 +56.99 +57.70r 8/5 +120.26 +93.29r 8/4 +17.45 -6.58r 8/3 -25.57 -32.02r 8/2 +35.56 +23.74r 8/1 +125.77r +114.36r 本月累计 +698.56 +523.36 2016 月份 外资及陆资 三大法人合计 7月 +1,676.85r +1,583.95r 6月 +821.35r +597.36r 5月 -739.29r -592.41r 4月 +157.56r +53.05r 3月 +1,600.65r +1,350.21r 2月 +505.58r +389.39r 1月 -594.83r -736.96r 2015 12月 -274.64 -279.57r 11月 -431.74r -564.48r 10月 +663.18r +638.75r 9月 -62.04 -142.25r 8月 -570.67 -696.15r 7月 -506.75 -733.05r 6月 -847.34r -1,035.22r 5月 +311.31 +255.91r 4月 +1,002.05r +1,087.47r 3月 -428.47 -514.17r 2月 +965.53 +924.28r 1月 +641.86 +603.80r 2015年 外资及陆资合计买超462.28亿台币。 2014年 外资及陆资合计买超3,546.28亿台币。 参看相关细节，请点选(here) 参看台湾股市相关新闻，请点选 (完) (撰写 李可柔; 审校 罗两莎)