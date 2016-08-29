表格：外资及陆资在台股转为卖超13.27亿台币，中止连两日买超

《香港报摘》--其他报纸重要消息1月16日
--香港货柜码头吞吐量自去年8月起再度恢复增长，和记港口 香港国际货柜码头董事总经理及行政总裁严磊辉在接受本报专访时表示，吞吐量录得增长或受惠于春节效应，相信未来随中转需求增加将会止跌回升，惟坦言2016年全年本港货量仍有机会跌破2,000万标准箱（TEU），见14年新低。
路透台北8月29日 - 台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股转为卖超13.27亿台币，中止先前 连两个交易日买超共114.49亿台币；上交易日为买超34.98亿台币。 三大法人今日合计卖超4.90亿台币，上交易日修正后为买超44.32亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 8/29 -13.27 -4.90 8/26 +34.98 +44.32r 8/25 +79.52r +78.69r 8/24 -3.49r -8.04r 8/23 -1.16 +11.03r 8/22 -25.82 -26.61r 8/19 -38.45 -54.90r 8/18 +46.03r +47.32r 8/17 +36.61 +2.76r 8/16 -3.95 -33.06r 8/15 +34.62r +56.86r 8/12 +46.16r +42.17r 8/11 +41.78r +20.82r 8/10 +68.73 +57.26r 8/9 +65.83r +39.15r 8/8 +56.99 +57.70r 8/5 +120.26 +93.29r 8/4 +17.45 -6.58r 8/3 -25.57 -32.02r 8/2 +35.56 +23.74r 8/1 +125.77r +114.36r 本月累计 +698.56 +523.36 2016 月份 外资及陆资 三大法人合计 7月 +1,676.85r +1,583.95r 6月 +821.35r +597.36r 5月 -739.29r -592.41r 4月 +157.56r +53.05r 3月 +1,600.65r +1,350.21r 2月 +505.58r +389.39r 1月 -594.83r -736.96r 2015 12月 -274.64 -279.57r 11月 -431.74r -564.48r 10月 +663.18r +638.75r 9月 -62.04 -142.25r 8月 -570.67 -696.15r 7月 -506.75 -733.05r 6月 -847.34r -1,035.22r 5月 +311.31 +255.91r 4月 +1,002.05r +1,087.47r 3月 -428.47 -514.17r 2月 +965.53 +924.28r 1月 +641.86 +603.80r 2015年 外资及陆资合计买超462.28亿台币。 2014年 外资及陆资合计买超3,546.28亿台币。 参看相关细节，请点选(here) 参看台湾股市相关新闻，请点选 (完) (撰写 李可柔; 审校 罗两莎)
--香港货柜码头吞吐量自去年8月起再度恢复增长，和记港口 香港国际货柜码头董事总经理及行政总裁严磊辉在接受本报专访时表示，吞吐量录得增长或受惠于春节效应，相信未来随中转需求增加将会止跌回升，惟坦言2016年全年本港货量仍有机会跌破2,000万标准箱（TEU），见14年新低。
周五美股表现参差，道指 微跌，纳指创新高。本周特朗普正式就任及英国首相会表明「脱欧」的谈判立场，都有机会影响环球市况。还有两周便过农历年，市况应渐趋淡静，恒指 本月已升了4.3%，趁长假在即，调整一下亦不奇。
路透上海1月16日 - 中国社会科学院世界经济与政治研究所专家肖立晟撰文称，“收盘价+篮子货币”的汇率形成机制虽缓解人民币贬值压力，遏制外储急降势头，但却无法解决市场出清问题；中国央行应沿着“8·11”汇改最初的思路，让市场供求占主导地位，最终实施真正的浮动汇率制度。