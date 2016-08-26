欧元债市：欧债收益率微幅上升，市场关注叶伦讲话

叶伦将于周五稍晚在怀俄明州杰克森霍尔(Jackson Hole)召开的全球央行官员年会上发表讲话。她的讲话将就美国再度升息的时间提供更加明确的线索。

“叶伦将无法忽视近来的辩论，但她也不能做出承诺，因为美国联邦公开市场委员会(FOMC)委员们的观点不一，”Daiwa Capital Markets的经济研究负责人Chris Scicluna说。

德国10年期公债收益率(殖利率)周五小幅上涨至负0.07%。

德国30年期公债收益率 涨1.5个基点至0.45%。

葡萄牙依然受到关注，投资者衡量该国和欧盟执委会就国有银行CGD资本重组达成的协议将产生何种影响。

葡萄牙10年期公债收益率 涨1.7个基点至3.01%，表现略逊于欧元区其他可比公债。(完)

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