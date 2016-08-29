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亚洲 | 2016年 8月 29日 星期一 08:00 BJT

台湾货币市场：8月29日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北8月29日 - 台湾货币市场周一及本提存期资金预期变化因素摘要如下：
   
    **宽松因素：
    --央行定存单到期3,471.5亿台币。
    
    **紧缩因素：
    --央行料发行存单。

   --------------------------------------------------------------------
    本提存期    

    宽松因素：
    央行存单到期 6,522.5亿台币。   
                8/30                 2,235亿台币
                8/31               2,318.5亿台币
                9/01                 1,437亿台币
                9/02                   532亿台币
    
   上市大型公司现金股利发放时程：         
     --8/31：华硕111.41亿台币及正崴102.47亿台币。                  
     --9/02：兆丰金203.997亿台币。        
            
    紧缩因素：
    --8/29：法国兴业银行发行3.9亿美元债。
    --8/30：美国银行及DBS星展银行分别发行8.52亿及1.4亿美元债。
    --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完)               

 (记者 詹静宜； 审校  罗两莎)

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