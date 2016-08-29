台湾货币市场：8月29日及本提存期资金预期变化一览表

港报社评：大陆文攻武吓，蔡英文外交难踏实--明报1月16日
台湾的蔡英文总统结束她中美洲四国之行，昨日返台。她此行除承诺提供5000万美元给危地马拉建设公路并买回16货柜萨尔瓦多咖啡豆，未见更多成果。反倒是她来回过境美国的一些举动，不仅给中美关系罩上新的阴影，也令原已冰封的两岸关系雪上加霜。在她外访期间，解放军航母「辽宁舰」绕行台湾岛一周，非洲最大国家尼日利亚将台湾经贸代表团降格改名，赶出首都，显示在北京的文攻（外交攻势扩大）武吓（武力吓阻威慑）战略之下，蔡英文的「踏实外交」难有出路。
路透台北8月29日 - 台湾货币市场周一及本提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行定存单到期3,471.5亿台币。 **紧缩因素： --央行料发行存单。 -------------------------------------------------------------------- 本提存期 宽松因素： 央行存单到期 6,522.5亿台币。 8/30 2,235亿台币 8/31 2,318.5亿台币 9/01 1,437亿台币 9/02 532亿台币 上市大型公司现金股利发放时程： --8/31：华硕111.41亿台币及正崴102.47亿台币。 --9/02：兆丰金203.997亿台币。 紧缩因素： --8/29：法国兴业银行发行3.9亿美元债。 --8/30：美国银行及DBS星展银行分别发行8.52亿及1.4亿美元债。 --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完) (记者 詹静宜； 审校 罗两莎)
台湾的蔡英文总统结束她中美洲四国之行，昨日返台。她此行除承诺提供5000万美元给危地马拉建设公路并买回16货柜萨尔瓦多咖啡豆，未见更多成果。反倒是她来回过境美国的一些举动，不仅给中美关系罩上新的阴影，也令原已冰封的两岸关系雪上加霜。在她外访期间，解放军航母「辽宁舰」绕行台湾岛一周，非洲最大国家尼日利亚将台湾经贸代表团降格改名，赶出首都，显示在北京的文攻（外交攻势扩大）武吓（武力吓阻威慑）战略之下，蔡英文的「踏实外交」难有出路。
路透1月16日 - 金价周一小涨，因美国未来政策存在不确定性，而且市场对英国退欧也感到担忧，带来避险买需。 0036GMT，现货金 上涨0.4%至每盎司1,202美元。 美国期金 升0.5%至每盎司1,201.80美元。
--中国国家食药监局举行新闻发布会，介绍2016年食品安全抽检情况及2017年抽检计划，同时介绍两节期间食品安全抽检情况，并答记者问(0130)。