台湾汇市：微收贬静待FED主席演说，现金股利发放致外商银汇出

* 台币微收贬，现金股利发放令外商银有汇出需求

* 关注美联储主席叶伦演说

* 下周台币主要交易区间料在31.400-31.800

路透台北8月26日 - 台币兑美元 周五微收贬。交易员称，今日包括中华电信 等大型企业发放现金股利，外商银买汇积极，美元稍偏强，但也未脱先前区间；各方屏息等待稍晚美联储主席叶伦的演说。

汇银人士表示，韩元今日收升，不过台币未能跟进，主要还是本地大型企业发放高额的现金股利，外商银有汇出需求。不过出口商逢美元高档也稍有入场抛汇，限缩美元升幅。

〞今天发了很多股利，外商银买美元蛮积极的，〞一家小型商银交易员说。

今日中华电信、和硕 、广达 及中信金控 将分别发放425.51亿台币、129.54亿台币、146.78亿台币、146.02亿台币现金股利。

就在全球央行决策官员周四齐聚杰克森霍尔，为即将展开的货币政策年会做准备的时候，美国联邦储备理事会(美联储/FED)几位官员以就业和通胀好转为由，再一次主张升息。

交易员表示，无本金交割远汇(NDF)市场中，美元/台币的换汇点折价本周稍有扩大，后续是不是能带动新一波台币升值行情，值得留意。

针对外资动向，一位大型商银交易员称，〞日本、美国、欧洲大央行，要再开大水龙头放钱，外资才会进来。〞

交易员认为，日前台币走贬，虽见外资〞调节〞台股持股，但非〞撤出〞，目前台币回头走升的机会还在。

今日台币兑美元主要交易区间在31.640-31.699，上日区间在31.652-31.758。交易员预估下周台币区间在31.400-31.800。

台湾股市周五收升0.18%；资料显示外资及陆资在台股买超34.98亿台币，连两个交易日买超共114.49亿台币。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘差距不大；目前一个月美元/台币远汇 报31.624/31.663，上日收在31.600。

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Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 高洁如; 审校 张喜良)