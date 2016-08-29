台湾经济指标预测--8月29日至11月21日

港报社评：大陆文攻武吓，蔡英文外交难踏实--明报1月16日
台湾的蔡英文总统结束她中美洲四国之行，昨日返台。她此行除承诺提供5000万美元给危地马拉建设公路并买回16货柜萨尔瓦多咖啡豆，未见更多成果。反倒是她来回过境美国的一些举动，不仅给中美关系罩上新的阴影，也令原已冰封的两岸关系雪上加霜。在她外访期间，解放军航母「辽宁舰」绕行台湾岛一周，非洲最大国家尼日利亚将台湾经贸代表团降格改名，赶出首都，显示在北京的文攻（外交攻势扩大）武吓（武力吓阻威慑）战略之下，蔡英文的「踏实外交」难有出路。
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 9月5日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 9/5 1620 外汇存底 8月 -- 4,340.87亿美元 9/6 0830 消费者物价指 8月 -- +1.23% 数(CPI) 9/7 1600 出口 8月 -- +1.2% * 9月19日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 9/22 1600 外销订单 8月 -- -3.4% 年变动率 9/22 0830 季调失业率 8月 -- 3.96% *9/23 1620 M2年增率 8月 -- +4.70% * 9月26日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 9/27 1600 工业生产指数 8月 -- -0.31% * 11月21日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 11/21 1620 经常帐 第三季 -- 顺差171.3亿美元 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 -- 1700(预) 重贴现率 第三季 -- 1.375% *-- 0830 经济成长率 第三季 -- +0.70% (初值) (第二季统计值) 参看全球经济数据相关资料，点选 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ；相关新闻请点选
台湾的蔡英文总统结束她中美洲四国之行，昨日返台。她此行除承诺提供5000万美元给危地马拉建设公路并买回16货柜萨尔瓦多咖啡豆，未见更多成果。反倒是她来回过境美国的一些举动，不仅给中美关系罩上新的阴影，也令原已冰封的两岸关系雪上加霜。在她外访期间，解放军航母「辽宁舰」绕行台湾岛一周，非洲最大国家尼日利亚将台湾经贸代表团降格改名，赶出首都，显示在北京的文攻（外交攻势扩大）武吓（武力吓阻威慑）战略之下，蔡英文的「踏实外交」难有出路。
路透1月16日 - 金价周一小涨，因美国未来政策存在不确定性，而且市场对英国退欧也感到担忧，带来避险买需。 0036GMT，现货金 上涨0.4%至每盎司1,202美元。 美国期金 升0.5%至每盎司1,201.80美元。
--中国国家食药监局举行新闻发布会，介绍2016年食品安全抽检情况及2017年抽检计划，同时介绍两节期间食品安全抽检情况，并答记者问(0130)。