台湾已公布经济指标--2016/8/29

《全球重要经济事件一览表》--1月16日-1月23日
--中国国家食药监局举行新闻发布会，介绍2016年食品安全抽检情况及2017年抽检计划，同时介绍两节期间食品安全抽检情况，并答记者问(0130)。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公 预估值 布 商品出口(y/y) 7月 +1.2% -2.1% 9/7 -- 商品进口(y/y) 7月 -0.2% -10.0% 9/7 -- 外销订单(y/y) 7月 -3.4% -2.4% 9/22 -- 经常帐盈余(亿美元) 第二季 171.3 200.4 r 11/21 -- 国际收支(亿美元) 第二季 31.5 38.5 11/21 -- *M2货币总计数(y/y) 7月 +4.70% +4.42% 9/23 -- 季调失业率 7月 3.96% 3.96% 9/22 -- 工业生产指数(y/y) 7月 -0.31% +1.14% r 9/27 -- 外汇存底(亿美元) 7月底 4,340.87 4,335.52 9/5 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 7月 +1.23% +0.91% r 9/6 -- 国内生产总值(GDP) (y/y) 第二季 +0.70% +0.69% -- -- (Q2统计值 (Q2初值) ) 重贴现率(%) 6月30日 1.375% 1.500% -- -- 注： a-概估值； p-初值； r-经修正； 〞*〞表新增 (完) * 参看全球经济数据相关资料，可点选 * 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ：相关新闻请点选
--中国国家食药监局举行新闻发布会，介绍2016年食品安全抽检情况及2017年抽检计划，同时介绍两节期间食品安全抽检情况，并答记者问(0130)。
恒指 高见22,971点，收报22,937点，升0.5%，尝试收复23,000阻力关口，但大市成交额只有568亿港元，塘水滚塘鱼、欠镬气。国指 收报9,787点，升0.7%。
--香港货柜码头吞吐量自去年8月起再度恢复增长，和记港口 香港国际货柜码头董事总经理及行政总裁严磊辉在接受本报专访时表示，吞吐量录得增长或受惠于春节效应，相信未来随中转需求增加将会止跌回升，惟坦言2016年全年本港货量仍有机会跌破2,000万标准箱（TEU），见14年新低。