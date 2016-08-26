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货币新闻 | 2016年 8月 26日 星期五 17:52 BJT

欧洲个股：瑞银计划在法国裁减约15个投行职位--消息

路透巴黎8月26日 - 了解情况的一位消息人士称，瑞银(UBS) 计划在法国裁减大约15个投行职位，目前该行正在缩减在巴黎的股票交易业务。

裁减事宜目前仍在协商中，涉及股票交易平台和企业中心。该行正在将法国的交易业务侧重点转移到现金业务上，衍生品和结构性产品将交由伦敦管理。

该消息人士对路透称，有七八个交易职位有危险，不过这些职位可能会被转到伦敦。

瑞银周五拒绝置评。

该行近年来重组法国业务，去年曾裁减了资产管理部门大约40个职位。

该消息人士称，尽管如此，瑞银很希望于企业顾问方面在法国大展拳脚，去年已从摩根大通挖来Gregoire Haemmerle主管法国该项业务。

瑞银还计划扩大在法国的财富管理业务，可能会通过并购来实施。(完) (编译 侯雪苹；审校 刘秀红)
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