欧洲个股：瑞银计划在法国裁减约15个投行职位--消息

香港已公布经济指标--2017/5/22
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1 -5.8 -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7 -6.2 -7.8 2017年3月 综合消费物价指数(CPI) +0.5 -0.1 +2.9 2017年3月 甲类消费物价指数(CPI +0.2 -0.6 +3.0 A) 2017
路透巴黎8月26日 - 了解情况的一位消息人士称，瑞银(UBS) 计划在法国裁减大约15个投行职位，目前该行正在缩减在巴黎的股票交易业务。
裁减事宜目前仍在协商中，涉及股票交易平台和企业中心。该行正在将法国的交易业务侧重点转移到现金业务上，衍生品和结构性产品将交由伦敦管理。
该消息人士对路透称，有七八个交易职位有危险，不过这些职位可能会被转到伦敦。
瑞银周五拒绝置评。
该行近年来重组法国业务，去年曾裁减了资产管理部门大约40个职位。
该消息人士称，尽管如此，瑞银很希望于企业顾问方面在法国大展拳脚，去年已从摩根大通挖来Gregoire Haemmerle主管法国该项业务。
瑞银还计划扩大在法国的财富管理业务，可能会通过并购来实施。(完) (编译 侯雪苹；审校 刘秀红)
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1 -5.8 -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7 -6.2 -7.8 2017年3月 综合消费物价指数(CPI) +0.5 -0.1 +2.9 2017年3月 甲类消费物价指数(CPI +0.2 -0.6 +3.0 A) 2017
路透上海5月22日 - 人民币兑美元即期周一早盘随中间价微升，但升幅明显不及中间价，因美元指数偏弱。交易员称，中间价续往升值方向略有过滤，监管引导意图明显；但市场仍旧无感，逢低购汇相当踊跃，大行只在关键位置适度提供美元流动性，料短期汇价仍以稳定为主。
路透上海5月22日 - 中国银行间市场周一资金较为充裕。因目前七天不能跨月，且实际 占用时间更长，抑制出资意愿，供给主要仍集中在隔夜。另外，沪深交易所质押式回购，今 日起将到期购回价计息天数由名义天数修改为实际资金占用天数，就现有反应来看，新规实 施暂时影响不大。 交易员认为，央行近来公开市场逆回购期限开始缩短，而总量仍可满足需求。因此月末 之前流动性虽可能有压力，但应不至于出现大问题。 北京一银行交易员称，资金面“今天挺松，但主要还是隔夜。七天要31号才到期，也没 什么人愿意出。” 因端午节假期，5月28日至5月30日(周日-下周二)银行间市场休市，5月27日(周六)换休 开市。 上海一券商交易员表示，交易所回购期限改为实际占用天数只是在计息方式上的改变， 对资金供求等没有影响，所以市场反应比较平静。 对于质押式回购新规，上交所也指出，新规实施后，投资者在回购交易时只需按照市场 实际资金利率报价，不再需要根据回购资金占款天数和名义天数之间的差异进行调整报价。 这将有助于改善交易所回购利率