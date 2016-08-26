香港经济：下半年零售业有望复苏，日圆升值等因素令内地旅客回归--报告

路透香港8月26日 - 万事达卡 周五最新分析报告显示，7月香港零售销售金额仍为负增长，但相信日圆升值等因素将会令到中国内地旅客回归香港，故零售业有望于下半年复苏。

万事达卡根据其于香港支付网络交易数据撰写的分析报告“Mastercard SpendingPulse”显示，7月份本地零售金额比去年同期下跌7.8%，除珠宝首饰的销量以外，大部分行业的零售销售表现已于7月逐渐恢复，这反映黄金价格上涨继续对珠宝首饰销量造成下调压力，加上内地游客的增长并未为其带来正面效益，使其销量持续低迷。

不过，负责撰写报告的MasterCard Advisors，其市场分析高级副总裁Sarah Quinlan指出，自2014年中期零售销售情况一直维持黯淡，主要由于内地旅客消费持续放缓。

“尽管如此，监于日元升值、欧洲地区的安全顾虑以及港元较其他货币稍见回升等因素，令内地旅客重返，故零售业销售有望于下半年复苏。”她说。

香港统计处此前数据显示，6月零售业总销售货值按年跌幅扩大至8.9%，跌幅为三个月来最大，并已连续16个月滑坡。7月份数据将于下周一（29日）发布。

万事达卡的报告指出，自6月起连续两个月，香港杂货类及保健美容的销售表现一直保持乐观。前者受惠于下调的食物价格及低廉的超市物价，而后者则从强劲的本地需求增长中获益，有助抵销中国消费放缓的影响。