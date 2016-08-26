香港经济：下半年零售业有望复苏，日圆升值等因素令内地旅客回归--报告

中国汇市：人民币早盘随中间价微升，偏弱美指拖累CFETS指数创新低
路透上海5月22日 - 人民币兑美元即期周一早盘随中间价微升，但升幅明显不及中间价，因美元指数偏弱。交易员称，中间价续往升值方向略有过滤，监管引导意图明显；但市场仍旧无感，逢低购汇相当踊跃，大行只在关键位置适度提供美元流动性，料短期汇价仍以稳定为主。
路透香港8月26日 - 万事达卡 周五最新分析报告显示，7月香港零售销售金额仍为负增长，但相信日圆升值等因素将会令到中国内地旅客回归香港，故零售业有望于下半年复苏。
万事达卡根据其于香港支付网络交易数据撰写的分析报告“Mastercard SpendingPulse”显示，7月份本地零售金额比去年同期下跌7.8%，除珠宝首饰的销量以外，大部分行业的零售销售表现已于7月逐渐恢复，这反映黄金价格上涨继续对珠宝首饰销量造成下调压力，加上内地游客的增长并未为其带来正面效益，使其销量持续低迷。
不过，负责撰写报告的MasterCard Advisors，其市场分析高级副总裁Sarah Quinlan指出，自2014年中期零售销售情况一直维持黯淡，主要由于内地旅客消费持续放缓。
“尽管如此，监于日元升值、欧洲地区的安全顾虑以及港元较其他货币稍见回升等因素，令内地旅客重返，故零售业销售有望于下半年复苏。”她说。
香港统计处此前数据显示，6月零售业总销售货值按年跌幅扩大至8.9%，跌幅为三个月来最大，并已连续16个月滑坡。7月份数据将于下周一（29日）发布。
万事达卡的报告指出，自6月起连续两个月，香港杂货类及保健美容的销售表现一直保持乐观。前者受惠于下调的食物价格及低廉的超市物价，而后者则从强劲的本地需求增长中获益，有助抵销中国消费放缓的影响。
此外，服装及家具的销售表现均录得正面升幅。由于本地需求的温和复苏导致消费者增加中水平开支，使服装的销售表现更展现活力。与此同时，本地房地产市场增长亦成功带动家具销量上升。（完） (记者 雷美珍；审校 曾祥进)
路透上海5月22日 - 人民币兑美元即期周一早盘随中间价微升，但升幅明显不及中间价，因美元指数偏弱。交易员称，中间价续往升值方向略有过滤，监管引导意图明显；但市场仍旧无感，逢低购汇相当踊跃，大行只在关键位置适度提供美元流动性，料短期汇价仍以稳定为主。
路透上海5月22日 - 中国银行间市场周一资金较为充裕。因目前七天不能跨月，且实际 占用时间更长，抑制出资意愿，供给主要仍集中在隔夜。另外，沪深交易所质押式回购，今 日起将到期购回价计息天数由名义天数修改为实际资金占用天数，就现有反应来看，新规实 施暂时影响不大。 交易员认为，央行近来公开市场逆回购期限开始缩短，而总量仍可满足需求。因此月末 之前流动性虽可能有压力，但应不至于出现大问题。 北京一银行交易员称，资金面“今天挺松，但主要还是隔夜。七天要31号才到期，也没 什么人愿意出。” 因端午节假期，5月28日至5月30日(周日-下周二)银行间市场休市，5月27日(周六)换休 开市。 上海一券商交易员表示，交易所回购期限改为实际占用天数只是在计息方式上的改变， 对资金供求等没有影响，所以市场反应比较平静。 对于质押式回购新规，上交所也指出，新规实施后，投资者在回购交易时只需按照市场 实际资金利率报价，不再需要根据回购资金占款天数和名义天数之间的差异进行调整报价。 这将有助于改善交易所回购利率
路透台北5月22日 - 台湾股市周一与其他亚洲股市一道上涨，而台币兑美元汇率更是跳涨至接近三周高位，得益于外资持续流入台湾。