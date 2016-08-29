重温稿-《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

《全球重要经济事件一览表》--1月16日-1月23日
--中国国家食药监局举行新闻发布会，介绍2016年食品安全抽检情况及2017年抽检计划，同时介绍两节期间食品安全抽检情况，并答记者问(0130)。
以下为路透中文新闻为您整理的8月22日-26日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元 当周下跌0.28%。本周人民币走势震荡，在较宽区间内双向波动。由于人民币流动性紧张，境内美元/人民币掉期曲线短端大幅上行，直到周四央行注入流动性后才有所缓解。周内大行对汇市的干预有所减轻，而周五由于美联储加息的预期有所升温，购汇大增而人民币贬值明显。市场关注周五晚间美联储主席耶伦的讲话，希望获得美国货币政策方向的指引。 公开市场操作: --时隔半年中国央行公开市场重启14天期逆回购，当周净投放规模大增至3,100亿元。在 现有七天期逆回购品种基本可满足需求情况下，此举被解读为通过拉长资金供给期限，引导 市场降低杠杆，并进一步巩固包括逆回购、MLF(中期借贷便利)等市场化利率的指引地位。
业内人士并认为，目前流动性总量尚可，惟资金进入实体经济渠道受阻，而美联储9月 升息概率也在增加；加之防范金融风险考虑，中国央行仍倾向于通过逆回购和MLF等其他工 具，来推迟出台降准的时间。
债市: --中国银行间债市当周现券总体走弱，惟周五有所向暖，主因资金大幅收紧以及央行降杠杆担忧所致。周五资金压力明显缓解，且央行当日上午表态会保证充足流动性，市场情绪进一步恢复。交易员称，央行降杠杆举措带来的冲击料暂时告一段落，不过降杠杆担忧仍在，情绪完全修复仍需时日，短期内收益率仍将处在易上难下的震荡格局。
票据: --中国票据转贴利率当周小幅震荡，但因风险因素考虑，规模较小的城商行承兑票据转贴价格，与国有及股份制银行承兑票据点差，从此前的约5个基点(bp)，扩大至15个bp左右。
股市: --中国股市沪综指 当周持续下探，5日均线对股指形成明显压制，沪综指3,150点附近也存在较强的阻力。近期资金面逐渐收紧，大盘量能持续萎缩后回到前期较低水平，难以支持权重板块出现持续有效的上涨。近日影响市场的不确定因素较多，对A股投资者造成心理影响，股指震荡有所加剧。 (完) (整理 李宏薇/张晓翀/孙琦子/侯向明; 审校 曾祥进)
--中国国家食药监局举行新闻发布会，介绍2016年食品安全抽检情况及2017年抽检计划，同时介绍两节期间食品安全抽检情况，并答记者问(0130)。
恒指 高见22,971点，收报22,937点，升0.5%，尝试收复23,000阻力关口，但大市成交额只有568亿港元，塘水滚塘鱼、欠镬气。国指 收报9,787点，升0.7%。
--香港货柜码头吞吐量自去年8月起再度恢复增长，和记港口 香港国际货柜码头董事总经理及行政总裁严磊辉在接受本报专访时表示，吞吐量录得增长或受惠于春节效应，相信未来随中转需求增加将会止跌回升，惟坦言2016年全年本港货量仍有机会跌破2,000万标准箱（TEU），见14年新低。