重温稿-《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的8月22日-26日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元 当周下跌0.28%。本周人民币走势震荡，在较宽区间内双向波动。由于人民币流动性紧张，境内美元/人民币掉期曲线短端大幅上行，直到周四央行注入流动性后才有所缓解。周内大行对汇市的干预有所减轻，而周五由于美联储加息的预期有所升温，购汇大增而人民币贬值明显。市场关注周五晚间美联储主席耶伦的讲话，希望获得美国货币政策方向的指引。 公开市场操作: --时隔半年中国央行公开市场重启14天期逆回购，当周净投放规模大增至3,100亿元。在 现有七天期逆回购品种基本可满足需求情况下，此举被解读为通过拉长资金供给期限，引导 市场降低杠杆，并进一步巩固包括逆回购、MLF(中期借贷便利)等市场化利率的指引地位。

业内人士并认为，目前流动性总量尚可，惟资金进入实体经济渠道受阻，而美联储9月 升息概率也在增加；加之防范金融风险考虑，中国央行仍倾向于通过逆回购和MLF等其他工 具，来推迟出台降准的时间。

债市: --中国银行间债市当周现券总体走弱，惟周五有所向暖，主因资金大幅收紧以及央行降杠杆担忧所致。周五资金压力明显缓解，且央行当日上午表态会保证充足流动性，市场情绪进一步恢复。交易员称，央行降杠杆举措带来的冲击料暂时告一段落，不过降杠杆担忧仍在，情绪完全修复仍需时日，短期内收益率仍将处在易上难下的震荡格局。

票据: --中国票据转贴利率当周小幅震荡，但因风险因素考虑，规模较小的城商行承兑票据转贴价格，与国有及股份制银行承兑票据点差，从此前的约5个基点(bp)，扩大至15个bp左右。