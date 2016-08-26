马来西亚期市：棕榈油期货连跌第二日，周线三连涨后下跌

路透吉隆坡8月26日 - 马来西亚棕榈油期货周五连续第二日录得跌幅，受其它竞争性植物油品下跌的拖累。棕榈油在连续三周上涨后，本周周线下跌。

芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货下跌，因预期美国大豆单产高出平均水平。棕榈油价格受到大豆价格的影响，因两者在全球油籽市场份额方面互相竞争。

指标11月棕榈油期货 收盘下跌0.4%，至每吨2,552马币(林吉特)。

成交量为35,543口，低于2015年均量44,600口。

棕榈油本周有三天下跌，周二触及逾一周低位，之后强劲出口数据令其获得支撑。本周棕榈油下跌0.7%。

一位马来西亚的交易员表示，市场走低是因为大豆下跌。

另一位吉隆坡的交易员补充说，尽管马来西亚棕榈油出口增加，但大连商品交易所棕榈油表现不佳，对此间市场也构成拖累。

船货验证机构的数据显示，马来西亚8月1-25日棕榈油出口较前月同期增加29-31%。

路透技术分析师王涛表示，棕榈油似乎已经在2,522马币支撑位附近企稳，预计将测试阻力位2,578马币。

芝加哥期货交易所(CBOT)12月豆油合约 上涨0.2%，而大商所1月豆油合约 则下跌1%。(完)

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