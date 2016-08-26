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市场报道 | 2016年 8月 26日 星期五 21:40 BJT

美国热股：数据存储公司PURE STORAGE第二季营收高于预期，盘初大涨11%

路透8月26日 - 数据存储公司PURE STORAGE< >公布的第二季营收高于预期，因来自云客户以及美国以外客户的需求强劲。

PURE STORAGE 周四收报11.83美元，周五盘初大涨111.07%，报13.14美元。(完) (编译 王洋; 审校 母红)
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