国际油市：亚洲380-cst燃料油跨月价差升至五个月高位，因供应减少

路透新加坡8月26日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周五升至3月中期以来最高，因在过去数月套利船货的流入低于平均水准后，供应减少。

380-cst燃料油9月/10月跨月价差 较上日升高0.50美元，至较新加坡报价每吨升水0.75美元。380-cst燃料油10月/11月跨月价差 也升高，从上日的较新加坡报价贴水0.25美元变为升水0.25美元。

“这要比我们最初预想的略微晚一些，但昨天的数据公布后，我们开始看到库存真的下降了，那正体现在数字上，”一名新加坡的交易员称。

最新官方数据显示，截至8月25日当周，新加坡陆上燃料油供应降至七个月低点，下降216万桶或约32.2万吨，至2,143万桶或320万吨。

自8月初以来，陆上燃料油库存累积下降520万桶，或约77.6万吨。

此前，4-6月运抵东亚的套利船货连续三个月下降，其中大部分船货运抵新加坡。

汤森路透Supply Chain and Commodities Research的评估显示，7月流入东亚的燃料油估计为330-360万吨，远低于2016年月均水平584万吨，较前月减少大约23%。

库存下降也对实货市场造成明显影响，尽管普式窗口报告没有现货交易达成。

380-cst燃料油现货价差FO380-SIN-DIF反弹至较新加坡报价每吨升水0.08美元，周四为贴水0.16美元。

荷兰咨询公司PJK International称，截至8月25日当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普的独立燃料油库存连续第三周下降，减少2%或1.5万吨至83万吨。

PJK称，两艘特大油轮(VLCC)预计将离港前往新加坡，一艘8月25日离港，一艘8月31日离港。(完)

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