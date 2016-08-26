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亚洲 | 2016年 8月 26日 星期五 21:24 BJT

国际油市：亚洲石脑油裂解价差升至约一个月最高

路透新加坡8月26日 - 亚洲石脑油裂解价差升至约一个月最高每吨30.53美元，受欧洲的汽油需求坚挺提振，交易员表示，这促使更多的石脑油被用于生产汽油。

不过交易员重申，石脑油在亚洲仍然严重过剩，指出近期的定期和现货交易都是在深度贴水区间达成。

韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)预计以每吨较日本报价贴水约7美元的价格，完成2016年11月至2017年10月到岸丽水的定期采购。

路透数据显示，这将是YNCC自2013年6月来，购买的定期船货中获得的最深度贴水之一。

“定期交易中7美元的贴水被一些交易员认为是太低了，因他们预计明年市况将转好，”一位交易员说，“但还有人急于锁定这个价位。”

亚洲汽油裂解价差徘徊在两个月高位每桶6.37美元附近，全球范围内炼化装置维护高峰期预计会导致产量减少。

在马来西亚，维多旗下的储油公司已停止了在马来西亚丹绒柏勒巴斯港TANJUNG BIN码头的作业，之前一沿海油轮发生事故，造成了漏油。

新加坡现货市场有一笔汽油和一笔石脑油成交。(完)

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(编译 王洋; 审校 母红)
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