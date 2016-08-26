欧元债市：公债收益率下跌，此前美联储主席叶伦没有暗示升息时间

路透伦敦8月26日 - 在美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦周五称近几个月升息的可能性增强后，欧元区公债收益率最初上涨，但叶伦对升息时机上仍然含糊，令公债收益率应声回落，公债收益率全日仍为下跌。

在叶伦讲话前，市场布仓谨慎，投资者寻找美联储可能最早在下月加息的线索。

在怀俄明州杰克森霍尔央行行长会议上，叶伦的讲话鹰派，但她没有明确说出升息的时机，公债市场感到安慰。

“第一眼看，大家都看到美国加息的可能性增强的消息，”DZ Bank策略师Christian Lenk说。“但焦点转向叶伦讲话中没有提到 '9月' 这字眼。”

根据汤森路透数据，德债期货在叶伦讲话后应声下跌22个跳动点后反弹，日内上涨17个跳动点，至167.64。

Tradeweb数据显示，德国10年期公债收益率 在叶伦讲话后一度攀升，后回落，日内下跌1.7个基点，至负0.09%。

近期美国经济数据强劲，促使一些美联储决策者认为，美联储应该不久升息。

今日在欧元区公债市场中，只有葡萄牙公债收益率上涨。过去两周该国是市场焦点，因投资者评估葡萄牙和欧盟就国有银行CGD市场化资本重组达成了原则协议带来的影响。