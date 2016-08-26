金属期市：期锌触及15个月高位，涨势可能难以持续

* 内蒙将降低钢铁产能约290万吨 * 锌价可能回落至每吨2,000美元－顾问 * LME铜库存过去两周增加三分之一 路透伦敦8月26日 - 伦敦期锌周五触及15个月最高，因看空的投机者 纷纷结清仓位，但一些投资者怀疑价格大幅攀升是否得到充份理据支撑。 成交放量，伦敦金属交易所(LME)期锌成交量增至超过17,000口，较 铝合约成交量多超过一倍，铝是交投最活跃的金属之一。 “近期(锌)空头仓位不断增加，因为大家预计锌价将回落，但是，当 止损卖单被触动时，空头被迫回补头寸，”顾问公司T-Commodity合作伙 伴Gianclaudio Torlizzi说。 LME期锌 升至2015年5月来最高每吨2,333美元，之后回落，在 收盘时没有成交，最后买盘报2,314美元，上涨0.7%，使今年迄今升幅扩 大至44%。 Torlizzi表示，锌价急升可能是市场转跌前的最后喘息，锌价可能下 滑至大约2,000美元。 “我们怀疑锌价是否能持续上涨，因为目前的锌价没有理据支撑。在 精炼市场没有出现供应收紧，只有精矿市场供应下降。” “锌价表现出色，我以前有锌的头寸，但都平仓了。我认为，显然仍 存在库存问题，鉴于锌价的水准，它可能回落。”NN Investment Partners资深分析师Koen Straetmans说。 LME锌库存达到45.4175万吨，仍然在相对高的水准。 锌价在亚洲交易时段跳涨，此前中国国有媒体报导，中国计划今年在 内蒙古削减钢铁产能291万吨。 随着中国钢铁厂的关闭，钢铁价格上涨，意味着剩余的钢铁厂可以对 锌等原材料支付更高价格。 其他基本金属表现不一，此前美联储主席叶伦表示，美国升息的可能 性增强。 LME期铜 收低0.2%，至每吨4,615美元。上日收盘变动不大， 盘中跌至6月24日以来低点4,620美元。 铜价对LME铜库存增加无甚反应。LME铜库存周五增加7,700吨，过去 两周增加近7万吨。 LME期镍 下滑0.5%，至每吨9,800美元，本周下跌大约5%，为3 月以来最大周度跌幅。 期铝 收低0.1%，报1,642.50美元。 期铅 收升0.7%，报1,875美元。期锡 上升0.8%，报18, 890美元，为2015年2月来最高。(完)