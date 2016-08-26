标题新闻：惠誉确认瑞典“AAA”信贷评等，展望为稳定

中国债市动态：期货现券弱势不改，监管“利剑”高悬谨慎情绪持续
路透北京5月22日 - 中国银行间债市周一早盘现券收益率上行，国债期货低开低走。交易员表示，现券上周短暂走强后重回弱势震荡格局，“通道业务”全面被禁以及官媒表态金融监管，令市场人气低迷。
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路透北京5月22日 - 中国银行间债市周一早盘现券收益率上行，国债期货低开低走。交易员表示，现券上周短暂走强后重回弱势震荡格局，“通道业务”全面被禁以及官媒表态金融监管，令市场人气低迷。
路透首尔5月22日 - 韩元兑美元 周一早盘跃升逾1%至一周高位，因美国总统特朗普相关的政治风波拖累美元走软。 0248 GMT，韩元兑美元 报1,115.0，较上日收盘的1,127.2上涨1.1%。 一些尴尬消息的泄露让美国总统特朗普周五又受打击。有消息称，在针对特朗普去年竞选期间可能与俄罗斯串通一事展开的调查中，他的一位高级顾问成为“利害关系人(person of interest)”；此外特朗普还曾向俄罗斯官员吹嘘他将这项调查的负责人解职。 前FBI局长科米同意在美国参议院情报委员会的公开听证会上作证， 此次听证会安排在5月29日之后的某个时候。 新韩银行外汇分析师Paik Seokhyun称，在科米作证前，韩元可能窄 幅波动。 韩国股市在外资买盘带动下也小幅上涨。 韩国综合股价指数(KOSPI) 涨0.4%至2,297.04点。 接近中午时分，海外投资者买超815亿韩元的韩股。 钢
以下为中国即将或正在发行的金融债： 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) (年) 或参考收益率 ============================================================================= *国开行 至多50 1 周二招标 固息增发债 5/24-5/26 (2017年第四期增发债/可追加至多18亿元) *农发行 至多40 1 周三招标 固息增发债 5/25-5/26 至多50 3 至多50 5 至多40 10 (2017年第8/7/9/5期增发债；四