芝加哥期市：CBOT大豆期货下跌，因产量前景良好和技术性卖盘

中国汇市：人民币早盘随中间价微升，偏弱美指拖累CFETS指数创新低
路透上海5月22日 - 人民币兑美元即期周一早盘随中间价微升，但升幅明显不及中间价，因美元指数偏弱。交易员称，中间价续往升值方向略有过滤，监管引导意图明显；但市场仍旧无感，逢低购汇相当踊跃，大行只在关键位置适度提供美元流动性，料短期汇价仍以稳定为主。
路透芝加哥8月26日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，指标11月大豆合约 触及三周低位，交易员称，因美国产量前景良好和技术性卖盘。
CBOT-11月大豆合约 收低8-1/4美分，报蒲式耳9.67-1/4美元，此前下滑至8月5日来最低9.60-1/2美元。
该合约的50日移动均线跌至100日移动均线以下，为利空技术信号。
周四晚为期四天的Pro Farmer中西部作物种植带年度巡查结果显示，明尼苏达州和爱荷华州的大豆豆荚数目高于均值。
在CBOT收市后，Pro Farmer预计美国大豆产量将为40.93亿蒲式耳，平均单产为每英亩49.3蒲式耳，高于美国农业部预估。
豆粕期货 跟随大豆下跌，豆油期货 上涨，因豆油/豆粕价差交易。
12月豆粕合约 收低3.3美元，报每短吨315.5美元。
12月豆油合约 收高0.03美分，报33.35美分。
今日CBOT大豆预估成交量为176,853口，豆粕为105,003口，豆油为115,012口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
路透上海5月22日 - 人民币兑美元即期周一早盘随中间价微升，但升幅明显不及中间价，因美元指数偏弱。交易员称，中间价续往升值方向略有过滤，监管引导意图明显；但市场仍旧无感，逢低购汇相当踊跃，大行只在关键位置适度提供美元流动性，料短期汇价仍以稳定为主。
路透上海5月22日 - 中国银行间市场周一资金较为充裕。因目前七天不能跨月，且实际 占用时间更长，抑制出资意愿，供给主要仍集中在隔夜。另外，沪深交易所质押式回购，今 日起将到期购回价计息天数由名义天数修改为实际资金占用天数，就现有反应来看，新规实 施暂时影响不大。 交易员认为，央行近来公开市场逆回购期限开始缩短，而总量仍可满足需求。因此月末 之前流动性虽可能有压力，但应不至于出现大问题。 北京一银行交易员称，资金面“今天挺松，但主要还是隔夜。七天要31号才到期，也没 什么人愿意出。” 因端午节假期，5月28日至5月30日(周日-下周二)银行间市场休市，5月27日(周六)换休 开市。 上海一券商交易员表示，交易所回购期限改为实际占用天数只是在计息方式上的改变， 对资金供求等没有影响，所以市场反应比较平静。 对于质押式回购新规，上交所也指出，新规实施后，投资者在回购交易时只需按照市场 实际资金利率报价，不再需要根据回购资金占款天数和名义天数之间的差异进行调整报价。 这将有助于改善交易所回购利率
路透台北5月22日 - 台湾股市周一与其他亚洲股市一道上涨，而台币兑美元汇率更是跳涨至接近三周高位，得益于外资持续流入台湾。