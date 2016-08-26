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市场报道 | 2016年 8月 27日 星期六 04:46 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆期货下跌，因产量前景良好和技术性卖盘

路透芝加哥8月26日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，指标11月大豆合约 触及三周低位，交易员称，因美国产量前景良好和技术性卖盘。

CBOT-11月大豆合约 收低8-1/4美分，报蒲式耳9.67-1/4美元，此前下滑至8月5日来最低9.60-1/2美元。

该合约的50日移动均线跌至100日移动均线以下，为利空技术信号。

周四晚为期四天的Pro Farmer中西部作物种植带年度巡查结果显示，明尼苏达州和爱荷华州的大豆豆荚数目高于均值。

在CBOT收市后，Pro Farmer预计美国大豆产量将为40.93亿蒲式耳，平均单产为每英亩49.3蒲式耳，高于美国农业部预估。

豆粕期货 跟随大豆下跌，豆油期货 上涨，因豆油/豆粕价差交易。

12月豆粕合约 收低3.3美元，报每短吨315.5美元。

12月豆油合约 收高0.03美分，报33.35美分。

今日CBOT大豆预估成交量为176,853口，豆粕为105,003口，豆油为115,012口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
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