重温稿-中国经济：2016中国企业500强营收同比首降，国家电网首次排名榜首

路透北京8月27日 - 中国企业联合会和中国企业家协会周六联合发布2016中国企业500强榜单显示，500强企业营业收入总额较上年下降0.07%，为该榜单连续发布15年来首次下降，主要是因为营业收入出现负增长的企业数量大幅增加。

新华社援引500强榜单称，国家电网以2.07万亿元人民币的营业收入首次排名榜首，中国石油、中国石化、工商银行 、建设银行 、中国建筑、农业银行 、中国银行 、中国平安、中国移动分列第二至第10位。

“这张观测经济和企业发展水平的‘晴雨表’晒出数字背后的变化：企业盈利能力分化加剧，新兴产业及服务业迎来快速增长，传统产业面临大挑战，”新华称。

报告显示，500强中营业收入负增长的有155家，比上年增加61家，主要集中在煤炭、钢铁、化工、石油石化等行业领域，具有典型的重化工特征；亏损企业有72家，比上年增加15家，亏损面为14.4%，亏损额为1,478.14亿元，其中包括钢铁企业21家、煤炭17家、有色11家。

其中，21家亏损钢铁企业的亏损额达720.56亿元，而鞍钢集团一家的亏损额就超过100亿元。

“中国企业500强亏损面和亏损额持续上升，反映了中国大企业当前面临着严峻的调结构和脱困问题，”中国企业联合会会长王忠禹说，500强中钢铁、有色、煤炭、石油石化等重化工行业企业占有突出地位，这些行业都出现了严重的产能过剩、产品价格大幅下跌以及全行业性亏损现象。

**“新亮点”**

虽然营收出现负增长，但新榜单也显示，产业结构趋于合理，重化工特征持续减弱，现代服务业加快发展；而且研发强度持续提升，研发质量得到改善。

新榜单中，有服务业企业157家，比上年增加6家；制造业企业261家，比上年减少5家。服务业营业收入占比上升至40.53%，制造业营业收入占比下降至39.17%，服务业营业收入占比首次超过制造业。

500强企业研发投入同比增长7.4%，研发强度为1.48%，同比提升0.19个百分点。其中，百度 、华为 、中兴通讯 、中国航天科工、阿里巴巴集团 的研发强度均超过10%。

此外，海通证券 、广发证券 、中国银河证券 首次入围500强。去年这三家证券公司营业收入和净利润均实现翻倍增长。