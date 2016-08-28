金砖国家：8月26日股汇市收盘纵览

路透8月28日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币8月26日(周五)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收盘上涨0.37%，报901.39点。

中国股市：沪综指小幅收升，险资撤出A股传言澄清大盘获得支撑

中国汇市：人民币收跌至一个月低点，市场关注今晚叶伦讲话

香港股市：收升，投资者屏息以待叶伦讲话

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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收盘下跌0.01%，报57,716.248点。

巴西汇市：雷亚尔兑美元 收报3.2713/19，上日收报3.2305/16。

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南非股市：指标Top-40指数 收盘上涨0.1%，报46,806.74点；大盘综合指数 收盘上涨0.04%，报53,506.62点。之前因南非财长戈尔丹(Pravin Gordhan)被调查而大跌的银行股 反弹0.5%；金矿类股 收高0.22%。

南非汇市：兰特上涨，因美国GDP数据疲弱

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印度股市：全周表现为5月初以来最差，投资者离场等待美联储主席叶伦当日稍后在杰克森霍尔的讲话。BSE指数 收盘下跌0.19%，报27,782.25点，全周下跌1%，为5月6日止当周以来最差表现；NSE指数 收盘下跌0.23%，报8,572.55点，全周下跌0.86%，亦为6月24日当周以来最大单周跌幅。

印度汇市：卢比兑美元 收报67.0575/67.0675，上日收报67.045/67.055。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘上涨0.74%，报973.43点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘上涨0.84%，报505.99点。