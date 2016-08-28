全球汇市：美元净多仓触七周新低，英镑净空仓再创新高--CFTC/路透

路透8月26日 - 汇市投机客连续第四周减持对美元的多头押注，使得净多仓缩减至七周来最低，因投资者对美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年是否会升息仍没有把握。

根据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，截至8月23日止当周，美元净多仓降至63.4亿美元，为7月初以来最低，此前一周为98.1亿美元。

投资者仍在努力判断美联储的升息时间，仔细审视美国经济数据、分析美联储官员就此议题所作的每一次讲话。

美元在过去几周一路走软，因美国数据大多喜忧参半，即便在美联储主席叶伦周五发表讲话前，多数联储官员已经暗示今年至少升息一次。

尽管叶伦和联储副主席费舍尔周五均表示，今年有可能升息，部分美元多头还是将信将疑。

“当然，有关升息的讨论让她的演讲带上些许强硬的色彩，但联储官员讲话中普遍暗示联邦基金利率的峰值将低于先前预期，即实质中性利率接近零且通胀率在几年内不会达到2.0%，这让美元受损，”DailyFX.com汇市分析师Christopher Vecchio表示。

今年迄今，美元指数 已下跌超过3%，2015年则上扬逾9%。

数据显示，本周英镑净空仓升至94,978口，连续第六周刷新纪录高位。

英国央行几周前降息并重启债券购买，以期缓解退欧带来的冲击。英镑因此受到重创。自英国6月23日公投退欧以来，英镑兑美元 已下挫近12%。

数据还显示，投机客增持日圆净多仓至60,316口，为7月初以来高位。

纽约梅隆银行数据表明，过去两周内在10种主要货币中，投资者购买日圆 的力度最大。该行称，本月流入日圆的资金规模为过去一年平均流入水平的五倍。

路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算。

日圆(12,500,000日圆为1口)

8月23日当周 前一周 多头仓位 90,387 90,387 空头仓位 30,071 32,267 净仓位 60,316 56,006

欧元(125,000欧元为1口)

8月23日当周 前一周 多头仓位 105,374 103,060 空头仓位 182,032 195,568 净仓位 -76,658 -92,508

英镑(62,500英镑为1口)

8月23日当周 前一周 多头仓位 35,850 35,890 空头仓位 130,828 130,128 净仓位 -94,978 -94,238

瑞郎(125,000瑞郎为1口)

8月23日当周 前一周 多头仓位 20,921 19,996 空头仓位 19,036 21,541 净仓位 1,885 -1,545

加元(100,000加元为1口)

8月23日当周 前一周 多头仓位 50,097 46,118 空头仓位 33,363 33,645 净仓位 16,734 12,473

澳元(100,000澳元为1口)

8月23日当周 前一周 多头仓位 71,011 68,945 空头仓位 28,254 27,832 净仓位 42,757 41,113

新西兰元(100,000新西兰元为1口)

8月23日当周 前一周 多头仓位 29,926 28,980 空头仓位 30,804 29,675 净仓位 -878 -695

(完)

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