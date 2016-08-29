台湾汇市：台币早盘创近一个月新低，FED主席谈话偏鹰派令美元强升

路透台北8月29日 - 台币兑美元 周一早盘明显走贬。交易员指出，随着国际美元走强、日圆和韩元等亚币全面走贬，加上外资汇出，台币亦呈贬值走势，并贬破31.800整数价位，创近一个月新低。

他们表示，因美国联邦准备理事会(FED)主席叶伦上周五在全球央行年会中对于未来升息与否释偏鹰派说法，触动美元反弹行情，早盘台币跟随亚币明显走低，惟台币贬破31.800大关后，随即引发出口商进场大举抛汇，使台币获适度支撑。

〞出口商超多的，这个价位比较有人愿意出来卖美元，让台币有点贬不太下去。〞一位大型银行交易员说。

他并称，由于前波台币回贬至31.800附近就打住，且月底是出口商例行抛汇高峰，不少出口商看到台币早盘大贬，纷纷进场抛出美元，外资看到出口商狂丢美元，买盘显得比较不积极，亦让台币获支撑。

另一大型银行交员员亦表示，早盘台币主要是反应国际美元走强，一开盘即跳空重贬，最低贬至31.878，惟随即引发出口商进场大砍美元，使台币贬幅未进一步扩大，并缓步拉回到31.830附近。

他指出，叶伦释偏鹰派说法，冲击台股走势，早盘台股随亚股走跌，外资保管行亦进场买美元，惟买汇力道不强。

台币早盘最低贬至31.878，创近一个月盘中新低，此前盘中新低为8月1日的31.900。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦上周五表示，近几个月升息的可能性增强，为早至下月就升息埋下伏笔。

本地时间10:30，韩元兑美元 报1,123.9，上日收在1,113.7；台股加权指数 则跌0.78%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘微幅扩增；目前一个月美元/台币远汇 报31.715/31.735，上日收在31.690。

交易员预测今日主要实质交易区间：

•31.800-31.900

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