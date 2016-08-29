美国与加拿大经济指标预测--8月29日-9月5日****

《香港报摘》--其他报纸重要消息1月16日
--香港货柜码头吞吐量自去年8月起再度恢复增长，和记港口 香港国际货柜码头董事总经理及行政总裁严磊辉在接受本报专访时表示，吞吐量录得增长或受惠于春节效应，相信未来随中转需求增加将会止跌回升，惟坦言2016年全年本港货量仍有机会跌破2,000万标准箱（TEU），见14年新低。
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 8月29日当周 8月29日(一) 1230 美国实质个人支出(较前月) 7月 -- +0.3% 个人所得(较前月) +0.4% +0.2% 经调整后的个人支出(较前月) +0.3% +0.4% 核心个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) +0.1% +0.1% (较上年同期) -- +1.6% 个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) -- +0.1% (较上年同期) -- +0.9% 1430 美国达拉斯联储制造业活动指数 8月 -- 负1.30 1700 美国达拉斯联储PCE物价指数截尾均值 7月 -- +1.0% 8月30日(二) 1230 加拿大经常帐收支(亿加元) 第二季 赤字205 赤字167.7 1230 加拿大工业产品价格(较前月) 7月 -0.1% +0.6% (较上年同期) -- -0.8% 1230 加拿大原材料价格(较前月) -- +1.8% (较上年同期) -- -9.0% 1300 美国CaseShiller 20个城市经季调房价指数(较前月)6月 持平 -0.1% 未经季节调整房价指数(较前月) -- +0.9% 房价指数(较上年同期) +5.1% +5.2% 1400 美国消费者信心指数 8月 97.0 97.3 1430 美国达拉斯联储服务业营收指数 8月 -- 10.3 8月31日(三) 1215 美国ADP民间就业岗位变动(万个) 8月 增加17.1 增加17.9 1230 加拿大GDP(较前月) 6月 +0.5% -0.6% (较前季) 第二季 -- +0.6% GDP环比年率 -1.5% +2.4% 1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 8月 54.3 55.8 1400 美国成屋待完成销售(较前月) 7月 +0.6% +0.2% 9月1日(四) 1130 美国Challenger企业计划裁员岗位(个) 8月 -- 45,346 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 8月27日当周 -- 26.1 四周均值(万人) -- 26.4 续请失业金人数(万人) 8月20日当周 -- 214.5 1230 美国单位劳工成本 第二季修正值 +2.1% +2.0% 非农业生产力 -0.6% -0.5% 1330 加拿大RBC经季节调整的制造业PMI 8月 -- 51.9 1345 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 8月终值 -- 52.1 1400 美国建筑支出(较前月) 7月 +0.5% -0.6% 1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 8月 52.2 52.6 投入物价分项指数 55.0 55.5 就业分项指数 -- 49.4 新订单分项指数 -- 56.9 1730 美国汽车销量年率(万辆) 8月 1,730 1,788 9月2日(五) 1230 美国非农就业岗位(万人) 8月 增加18.0 增加25.5 民间就业岗位(万人) 增加17.5 增加21.7 制造业就业岗位(万人) 减少0.2 增加0.9 政府部门就业岗位(万人) -- 增加3.8 失业率 4.8% 4.9% 平均时薪(较前月) +0.2% +0.3% 每周平均工时 34.5 34.5 劳动力就业参与率 -- 62.8% 1230 美国国际贸易收支(亿美元) 7月 逆差430 逆差445 1230 加拿大贸易收支(亿加元) 7月 逆差32.3 逆差36.3 出口(亿加元) -- 413.9 进口(亿加元) -- 450.2 1230 加拿大劳动生产率(较前季) 第二季 -- +0.4% 1345 美国供应管理协会(ISM)-纽约企业活动指数 8月 -- 721.1 1400 美国工厂订单(较前月) 7月 +2.0% -1.5% 扣除运输的工厂订单(较前月) -- +0.4% 耐久财(耐用品)订单(较前月) 7月修正值 -- +4.4% 扣除运输的耐久财订单(较前月) -- +1.5% 扣除国防的耐久财订单(较前月) -- +3.8% 扣除飞机的非国防资本财订单(较前月) -- +1.6% 9月5日当周 9月5日(一) 暂无重要经济数据公布。(完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 张荻；审校 徐文焰)
--香港货柜码头吞吐量自去年8月起再度恢复增长，和记港口 香港国际货柜码头董事总经理及行政总裁严磊辉在接受本报专访时表示，吞吐量录得增长或受惠于春节效应，相信未来随中转需求增加将会止跌回升，惟坦言2016年全年本港货量仍有机会跌破2,000万标准箱（TEU），见14年新低。
周五美股表现参差，道指 微跌，纳指创新高。本周特朗普正式就任及英国首相会表明「脱欧」的谈判立场，都有机会影响环球市况。还有两周便过农历年，市况应渐趋淡静，恒指 本月已升了4.3%，趁长假在即，调整一下亦不奇。
路透上海1月16日 - 中国社会科学院世界经济与政治研究所专家肖立晟撰文称，“收盘价+篮子货币”的汇率形成机制虽缓解人民币贬值压力，遏制外储急降势头，但却无法解决市场出清问题；中国央行应沿着“8·11”汇改最初的思路，让市场供求占主导地位，最终实施真正的浮动汇率制度。