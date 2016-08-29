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市场报道 | 2016年 8月 29日 星期一 08:12 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--8月29日-9月5日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

    GMT时间  经济指标/活动                        公布时段     预估值         前值
    
    8月29日当周 
    
    8月29日(一)   
    1230 美国实质个人支出(较前月)                      7月        --         +0.3%
             个人所得(较前月)                                   +0.4%        +0.2%
             经调整后的个人支出(较前月)                         +0.3%        +0.4%
             核心个人消费支出(PCE)物价指数(较前月)              +0.1%        +0.1%
                                      (较上年同期)                --         +1.6%
             个人消费支出(PCE)物价指数(较前月)                    --         +0.1%
                                  (较上年同期)                    --         +0.9%
    1430 美国达拉斯联储制造业活动指数                  8月        --        负1.30
    1700 美国达拉斯联储PCE物价指数截尾均值             7月        --         +1.0%
    
    8月30日(二)
    1230 加拿大经常帐收支(亿加元)                     第二季  赤字205    赤字167.7
    1230 加拿大工业产品价格(较前月)            　　　　 7月     -0.1%        +0.6%
                           (较上年同期)                           --         -0.8%
    1230 加拿大原材料价格(较前月)                                 --         +1.8%
                         (较上年同期)                             --         -9.0%
    1300 美国CaseShiller 20个城市经季调房价指数(较前月)6月       持平        -0.1%              
            
                        未经季节调整房价指数(较前月)              --         +0.9%
                                房价指数(较上年同期)            +5.1%        +5.2%
    1400 美国消费者信心指数                            8月       97.0         97.3
    1430 美国达拉斯联储服务业营收指数                  8月        --          10.3 
    
    8月31日(三)
    1215 美国ADP民间就业岗位变动(万个)                 8月   增加17.1     增加17.9
    1230 加拿大GDP(较前月)                             6月      +0.5%        -0.6%
                  (较前季)                           第二季       --         +0.6%
               GDP环比年率                                      -1.5%        +2.4%
    1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI)                 8月       54.3         55.8
    1400 美国成屋待完成销售(较前月)                 　 7月      +0.6%        +0.2% 
    
    9月1日(四)
    1130 美国Challenger企业计划裁员岗位(个)            8月        --        45,346
    1230 美国一周初请失业金人数(万人)           8月27日当周       --          26.1
                 四周均值(万人)                                   --          26.4
                 续请失业金人数(万人)           8月20日当周       --         214.5
    1230 美国单位劳工成本                     第二季修正值 　　 +2.1%        +2.0%
             非农业生产力                                       -0.6%        -0.5%
    1330 加拿大RBC经季节调整的制造业PMI                8月        --          51.9
    1345 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI)       8月终值        --          52.1
    1400 美国建筑支出(较前月)                          7月      +0.5%        -0.6%
    1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数               8月       52.2         52.6
                        投入物价分项指数                         55.0         55.5
                            就业分项指数                          --          49.4
                          新订单分项指数                          --          56.9
    1730 美国汽车销量年率(万辆)                        8月      1,730        1,788
    
    9月2日(五)
    1230 美国非农就业岗位(万人)                        8月   增加18.0     增加25.5
             民间就业岗位(万人)                              增加17.5     增加21.7
             制造业就业岗位(万人)                             减少0.2      增加0.9
             政府部门就业岗位(万人)                               --       增加3.8
             失业率                                              4.8%         4.9%
             平均时薪(较前月)                                   +0.2%        +0.3%
             每周平均工时                                        34.5         34.5
             劳动力就业参与率                                     --         62.8%
    1230 美国国际贸易收支(亿美元)                      7月    逆差430      逆差445
    1230 加拿大贸易收支(亿加元)                        7月   逆差32.3     逆差36.3
               出口(亿加元)                                       --         413.9
               进口(亿加元)                                       --         450.2
    1230 加拿大劳动生产率(较前季)                   第二季        --         +0.4%
    1345 美国供应管理协会(ISM)-纽约企业活动指数        8月        --         721.1
    1400 美国工厂订单(较前月)                          7月      +2.0%        -1.5%
             扣除运输的工厂订单(较前月)                           --         +0.4%
             耐久财(耐用品)订单(较前月)          7月修正值        --         +4.4%
             扣除运输的耐久财订单(较前月)                         --         +1.5%
             扣除国防的耐久财订单(较前月)                         --         +3.8%
             扣除飞机的非国防资本财订单(较前月)                   --         +1.6% 
 
    9月5日当周 
    
    9月5日(一)
    暂无重要经济数据公布。(完)
    
     经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大            日本与韩国        
    欧洲                    澳洲与新西兰      
    中国                      台湾              
 已公布经济指标一览
    美国                    日本              
    欧洲                    韩国              
    中国                      香港              
    澳洲                   台湾              

 (整理 张荻；审校 徐文焰)

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