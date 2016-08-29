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亚洲 | 2016年 8月 29日 星期一 08:09 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--8月29日-9月5日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。
 日期   时间  国家     规模   发行细节
 8/29         意大利          标售国库券
 8/29         法国            标售国库券(BTF)
 8/30         意大利          标售中长期债券
 8/30         日本            标售两年期公债
 8/31         德国            标售30年期联邦债券
 9/1          西班牙          标售债券
 9/1          英国            标售2022年7月22日到期常规公债
 9/1          法国            标售长期政府债券(OAT)
 9/1          日本            标售三个月期贴现国库券
 9/1          日本            标售10年期公债
 9/5          法国            标售国库券(BTF)
 
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
        
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  
    美国现货公债            欧元区公债市场        
    日本公债市场             英国公债市场              
    台湾债市                 中国债市                  
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     
    利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN]

 (编译 张若琪 审校 王丽鑫)

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