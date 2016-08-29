欧洲经济指标预测--8月29日-9月5日****

《香港报摘》--其他报纸重要消息1月16日
--香港货柜码头吞吐量自去年8月起再度恢复增长，和记港口 香港国际货柜码头董事总经理及行政总裁严磊辉在接受本报专访时表示，吞吐量录得增长或受惠于春节效应，相信未来随中转需求增加将会止跌回升，惟坦言2016年全年本港货量仍有机会跌破2,000万标准箱（TEU），见14年新低。
以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 8月29日当周 8月29日(一) 0800 意大利企业信心指数 8月 102.5 103.1 0800 意大利消费者信心指数 8月 110.5 111.3 8月30日(二) 0600 德国进口物价(较前月) 7月 -0.1% +0.5% (较上年同期) -4.0% -4.6% 0700 瑞士KOF领先成长指标 8月 102.3 102.7 0715 瑞士非农就业岗位(万个) 第二季 -- 487.8 0800 意大利经季节调整零售销售(较前月) 6月 -- +0.3% 未经季节调整零售销售(较上年同期) -- -1.3% 0830 英国消费者信贷(亿英镑) 7月 增加17 增加18.37 抵押贷款发放金额(亿英镑) 增加32 增加33.48 抵押贷款批准件数(件) 61,900 64,766 M4货供额(较前月) -- +1.1% 0900 欧元区企业景气指数 8月 0.33 0.39 经济景气指数 104.1 104.6 工业景气指数 负2.8 负2.4 服务业景气指数 11.2 11.1 消费者信心指数终值 负8.5 负7.9 消费者通胀预期指数 -- 3.7 生产者通胀预期指数 -- 0.2 1200 德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 8月初值 +0.1% +0.4% (较上年同期) +0.5% +0.4% 消费者物价指数(CPI)(较前月) +0.1% +0.3% (较上年同期) +0.5% +0.4% 2301 英国GfK消费者信心指数 8月 负8 负12 8月31日(三) 0600 德国实质零售销售(较前月) 7月 +0.5% -0.1% (较上年同期) +0.3% +2.7% 0600 英国Nationwide房价(较前月) 8月 -0.3% +0.5% (较上年同期) +4.5% +5.2% 0600 瑞银集团(UBS)瑞士消费指数 7月 -- 正1.34 0645 法国消费者支出(较前月) 7月 +0.3% -0.8% 0645 法国消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期) 8月初值 +0.4% +0.4% 0645 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 7月 -- +0.4% 0755 德国经季节调整失业人数变化(万人) 8月 减少0.4 减少0.7 未经季节调整失业人数(万人) 269.0 266.1 经季节调整失业率 6.1% 6.1% 经季节调整失业人数(万人) -- 268.2 0800 意大利失业率 7月 11.6% 11.6% 0800 意大利薪资指数(较前月) 7月 -- +0.2% (较上年同期) -- +0.7% 0900 意大利消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 8月初值 -0.2% -1.9% (较上年同期) -0.1% -0.2% 消费者物价指数(CPI)(较前月) +0.3% +0.2% (较上年同期) 持平 -0.1% 0900 欧元区HICP(较上年同期) 8月初值 +0.3% +0.2% 0900 欧元区失业率 7月 10.0% 10.1% 9月1日(四) 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 7月 -- -3.9% 0730 瑞士制造业采购经理人指数(PMI) 8月 50.5 50.1 0745 意大利Markit/ADACI制造业PMI 8月 51.2 51.2 0750 法国Markit制造业PMI 8月 48.5 48.5 0755 德国Markit/BME制造业PMI 8月 53.6 53.6 0800 欧元区Markit制造业PMI 8月终值 51.8 51.8 0830 英国Markit/CIPS制造业PMI 8月 49.0 48.2 9月2日(五) 0800 意大利国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季终值 持平 持平 (较上年同期) +0.7% +0.7% 0830 英国Markit/CIPS建筑业PMI 8月 46.1 45.9 0900 欧元区生产者物价指数(PPI)(较前月) 7月 +0.1% +0.7% (较上年同期) -2.9% -3.1% 9月5日(一) 0745 意大利Markit/ADACI服务业PMI 8月 -- 52.0 0750 法国Markit服务业PMI 8月 -- 52.0 综合PMI -- 51.6 0755 德国Markit服务业PMI 8月 -- 53.3 综合PMI -- 54.4 0800 欧元区Markit服务业PMI 8月终值 -- 53.1 综合PMI -- 53.3 0830 英国Markit/CIPS服务业PMI 8月 -- 47.4 0830 欧元区Sentix投资者信心指数 9月 -- 4.2 0900 欧元区零售销售(较前月) 7月 -- 持平 (较上年同期) -- +1.6% 2301 英国BRC同店零售销售(较上年同期) 8月 -- +1.1% (完) ***提取相关资料，请点选下列代码连结
--香港货柜码头吞吐量自去年8月起再度恢复增长，和记港口 香港国际货柜码头董事总经理及行政总裁严磊辉在接受本报专访时表示，吞吐量录得增长或受惠于春节效应，相信未来随中转需求增加将会止跌回升，惟坦言2016年全年本港货量仍有机会跌破2,000万标准箱（TEU），见14年新低。
周五美股表现参差，道指 微跌，纳指创新高。本周特朗普正式就任及英国首相会表明「脱欧」的谈判立场，都有机会影响环球市况。还有两周便过农历年，市况应渐趋淡静，恒指 本月已升了4.3%，趁长假在即，调整一下亦不奇。
路透上海1月16日 - 中国社会科学院世界经济与政治研究所专家肖立晟撰文称，“收盘价+篮子货币”的汇率形成机制虽缓解人民币贬值压力，遏制外储急降势头，但却无法解决市场出清问题；中国央行应沿着“8·11”汇改最初的思路，让市场供求占主导地位，最终实施真正的浮动汇率制度。