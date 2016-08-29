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市场报道 | 2016年 8月 29日 星期一 08:34 BJT

****欧洲经济指标预测--8月29日-9月5日****

以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程：  

    GMT时间  经济指标/活动                         公布时段     预估值     前值

    8月29日当周     
    
    8月29日(一)
    0800 意大利企业信心指数                          8月         102.5     103.1
    0800 意大利消费者信心指数                        8月         110.5     111.3
    
    8月30日(二)
    0600 德国进口物价(较前月)                        7月         -0.1%     +0.5%
                     (较上年同期)                                -4.0%     -4.6% 
    0700 瑞士KOF领先成长指标                         8月         102.3     102.7
    0715 瑞士非农就业岗位(万个)                   第二季           --      487.8
    0800 意大利经季节调整零售销售(较前月)            6月           --      +0.3%
               未经季节调整零售销售(较上年同期)                    --      -1.3%
    0830 英国消费者信贷(亿英镑)                      7月        增加17 增加18.37
            抵押贷款发放金额(亿英镑)                            增加32 增加33.48
            抵押贷款批准件数(件)                                61,900    64,766
            M4货供额(较前月)                                       --      +1.1%
    0900 欧元区企业景气指数                          8月          0.33      0.39
               经济景气指数                                      104.1     104.6
               工业景气指数                                      负2.8     负2.4
               服务业景气指数                                　   11.2      11.1
               消费者信心指数终值                                负8.5     负7.9
               消费者通胀预期指数                                  --        3.7
               生产者通胀预期指数                                  --        0.2
    1200 德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月)     8月初值        +0.1%     +0.4%
                                 (较上年同期)                    +0.5%     +0.4%
             消费者物价指数(CPI)(较前月)                         +0.1%     +0.3%
                            (较上年同期)                         +0.5%     +0.4%
    2301 英国GfK消费者信心指数                       8月           负8      负12
    
    8月31日(三)
    0600 德国实质零售销售(较前月)                    7月         +0.5%     -0.1%
                         (较上年同期)                            +0.3%     +2.7%
    0600 英国Nationwide房价(较前月)                  8月      　 -0.3%     +0.5%
                           (较上年同期)                          +4.5%     +5.2%
    0600 瑞银集团(UBS)瑞士消费指数                   7月           --     正1.34
    0645 法国消费者支出(较前月)                      7月         +0.3%     -0.8%
    0645 法国消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期) 8月初值        +0.4%     +0.4%
    0645 法国生产者物价指数(PPI)(较前月)             7月           --      +0.4%
    0755 德国经季节调整失业人数变化(万人)            8月    　 减少0.4   减少0.7
             未经季节调整失业人数(万人)                          269.0     266.1
             经季节调整失业率                                     6.1%      6.1%
             经季节调整失业人数(万人)                              --      268.2
    0800 意大利失业率                                7月         11.6%     11.6%
    0800 意大利薪资指数(较前月)                      7月           --      +0.2%
                       (较上年同期)                                --      +0.7%
    0900 意大利消费者物价调和指数(HICP)(较前月)   8月初值        -0.2%     -1.9%
                                 (较上年同期)                    -0.1%     -0.2%
             消费者物价指数(CPI)(较前月)                         +0.3%     +0.2%
                            (较上年同期)                          持平     -0.1%
    0900 欧元区HICP(较上年同期)                   8月初值        +0.3%     +0.2%
    0900 欧元区失业率                                7月         10.0%     10.1%
    
    9月1日(四)
    0715 瑞士零售销售(较上年同期)                    7月           --      -3.9%
    0730 瑞士制造业采购经理人指数(PMI)               8月          50.5      50.1
    0745 意大利Markit/ADACI制造业PMI                 8月          51.2      51.2
    0750 法国Markit制造业PMI                         8月          48.5      48.5
    0755 德国Markit/BME制造业PMI                     8月          53.6      53.6
    0800 欧元区Markit制造业PMI                    8月终值         51.8      51.8
    0830 英国Markit/CIPS制造业PMI                    8月          49.0      48.2
    
    9月2日(五)
    0800 意大利国内生产总值(GDP)(较前季)       第二季终值         持平      持平
                            (较上年同期)                         +0.7%     +0.7%
    0830 英国Markit/CIPS建筑业PMI                    8月          46.1      45.9
    0900 欧元区生产者物价指数(PPI)(较前月)           7月         +0.1%     +0.7%
                              (较上年同期)                       -2.9%     -3.1%

    9月5日(一)
    0745 意大利Markit/ADACI服务业PMI                 8月           --       52.0
    0750 法国Markit服务业PMI                         8月           --       52.0
                   综合PMI                                         --       51.6
    0755 德国Markit服务业PMI                         8月           --       53.3
                   综合PMI                                         --       54.4
    0800 欧元区Markit服务业PMI                   8月终值           --       53.1
                     综合PMI                                       --       53.3
    0830 英国Markit/CIPS服务业PMI                    8月           --       47.4
    0830 欧元区Sentix投资者信心指数                  9月           --        4.2
    0900 欧元区零售销售(较前月)                      7月           --       持平
                      (较上年同期)                                 --      +1.6%
    2301 英国BRC同店零售销售(较上年同期)             8月           --      +1.1%
    (完)
          
      
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