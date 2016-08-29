《台湾报摘》--工商时报、经济日报8月29日

*工商时报：

--为吸引国际专业人才留台，行政院会本周四(9月1日)将拍板国际人才留台改善强化方案，祭出国际专业白领人才综所税租税优惠，子女教育特别扣除额及在台新生儿健保免等待期等七大面向松绑措施。

--兆丰金 旗下兆丰银行纽约分行因涉洗钱遭重罚1.8亿美元，金管会为加速厘清案情，赶在昨日约谈兆丰金前董事长蔡友才，由银行局长詹庭祯主持约谈，检查局也派员参加，从昨下午两点开始，一直到晚上九点多才结束，约谈超过七小时，足足是前次北检约谈的二倍。

*经济日报：

--兆丰银行的巴拿马分行帐户因涉及巴拿马莫萨克冯赛卡律师事务所而引发轩然大波，针对防范海外避税，财政部次长苏建荣表示，立法院本会期将把所得税法中的反避税条款子法等列为优先推动项目。据了解，财政部正研议是否与两岸租税协议脱钩的可能。

--金管会明日将向行政院长林全报告金融挺实体经济方案，为降低企业筹资成本，公司债及金融债券停征证交税将延长10年，并研议债券ETF等固定收益基金免证交税，以活络国际板债券市场次级市场。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。