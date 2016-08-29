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亚洲 | 2016年 8月 29日 星期一 08:21 BJT

《香港报摘》--经济日报8月29日

**头版头条**

--新盘热卖发展商推盘信心上升，新鸿基地产 于新界元朗新盘Grand YOHO首轮开售极速售罄后，定价更进取，加推113个单位中个别单位大幅加价14%。

**其他**

--恒生银行 执行董事兼环球银行及资本市场业务主管冯孝忠表示，预期深港通开通后料不少未有QFII(合格境外机构投资者)额度基金会以此渠道买股，最受欢迎板块料包括新经济股，如科技及医药医疗。

--光大证券 副董事长兼总裁薛峰明言，在均衡发展各业务的同时，要特别加大国际业务的占比。故光证除落户香港外，更计划往北美、欧洲及东南亚地区扩展版图。

--新能源汽车大卖，比亚迪 上半年藉此取得高增长表现，纯利按年大增3.84倍至22.6亿元人民币，并宣布派发继2008年后首次中期股息。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 张喜良)

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