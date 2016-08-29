《中国报摘》--其他报纸重要消息8月29日

**上海证券报**

--基金半年报披露完毕，备受关注的5只“国家队”基金动向随之浮出水面。在宏观环境有望改善、市场信心逐步恢复的背景下，基金经理对后市预期呈现中性偏积极的态度，重点看好国企改革特别是国有科技企业混改、传统产业中一些景气度底部反转行业的投资机会。

--对于噱头性、投机性保险产品，命名易引起歧义的保险条款和保险费率，监管部门将正式亮出“红牌”，保监会近日起草了《财产保险公司保险产品开发指引》，对基本原则、框架要素、条款费率要求和命名规则等进行了规范。目前，《指引》正在行业内部征求意见。

--中证中小投资者服务中心有限责任公司联合上海证券交易所问卷调查显示，投资者风险防范状况不容乐观，仅89.80%的投资者在开户的证券营业部参加了投资者风险承受能力测评，表明证券公司的投资者适当性管理仍需从严执行。

**证券时报**

--天业股份 公告称，公司将与李涌等8名发起人共同成立恒信基金管理公司，注册资本1亿元，天业股份出资2,000万元，自然人李涌出资2,500万元占比25%，理论上为该基金公司第一大股东。其他发起人合计认缴5,500万元，占注册资本的55%。(完)