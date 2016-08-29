《香港报摘》--信报8月29日

**头版头条**

--楼市气氛持续畅旺，新地 于新界元朗新盘Grand YOHO第一期在刚过去的周六推售308伙单位仅6小时全数沽清，发展商乘胜追击加价加推113伙单位。

**其他**

--远东发展 首席财务总监张伟雄称，期望今年底或明年初推出2至3个楼盘，而公司买地主要在香港及澳洲，亦希望增加在英国的投资，因英镑滙价下跌，前往当地的旅客大增，目前是良好投资时机。

--消息指出，金管局拟推出名为Faster Payment的快速支付系统，令跨行支付亦可即时过数交收，冀最快于2018年落实首阶段的运作。

--庄士中国 公布向碧桂园 出售东莞沙田镇庄士路8号的庄士新都项目及同地段一幅15.2万方米地盘，合共作价13.3亿元人民币。

--盛京银行 董事会秘书周峙称，中国银监会仍就恒大 购入盛京的内资股交易进行审核，若交易获批，未来双方在综合化经营及社区金融等领域或有合作空间。（完）

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