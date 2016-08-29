《香港报摘》--信报8月29日

《全球重要经济事件一览表》--1月16日-1月23日
--中国国家食药监局举行新闻发布会，介绍2016年食品安全抽检情况及2017年抽检计划，同时介绍两节期间食品安全抽检情况，并答记者问(0130)。
**头版头条**
--楼市气氛持续畅旺，新地 于新界元朗新盘Grand YOHO第一期在刚过去的周六推售308伙单位仅6小时全数沽清，发展商乘胜追击加价加推113伙单位。
**其他**
--远东发展 首席财务总监张伟雄称，期望今年底或明年初推出2至3个楼盘，而公司买地主要在香港及澳洲，亦希望增加在英国的投资，因英镑滙价下跌，前往当地的旅客大增，目前是良好投资时机。
--消息指出，金管局拟推出名为Faster Payment的快速支付系统，令跨行支付亦可即时过数交收，冀最快于2018年落实首阶段的运作。
--庄士中国 公布向碧桂园 出售东莞沙田镇庄士路8号的庄士新都项目及同地段一幅15.2万方米地盘，合共作价13.3亿元人民币。
--盛京银行 董事会秘书周峙称，中国银监会仍就恒大 购入盛京的内资股交易进行审核，若交易获批，未来双方在综合化经营及社区金融等领域或有合作空间。（完）
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香港报摘/社评/财经评论
中国报摘
台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 曾祥进)
--中国国家食药监局举行新闻发布会，介绍2016年食品安全抽检情况及2017年抽检计划，同时介绍两节期间食品安全抽检情况，并答记者问(0130)。
恒指 高见22,971点，收报22,937点，升0.5%，尝试收复23,000阻力关口，但大市成交额只有568亿港元，塘水滚塘鱼、欠镬气。国指 收报9,787点，升0.7%。
--香港货柜码头吞吐量自去年8月起再度恢复增长，和记港口 香港国际货柜码头董事总经理及行政总裁严磊辉在接受本报专访时表示，吞吐量录得增长或受惠于春节效应，相信未来随中转需求增加将会止跌回升，惟坦言2016年全年本港货量仍有机会跌破2,000万标准箱（TEU），见14年新低。