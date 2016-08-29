国际油市：伊拉克称将扩大石油产量以获取市场份额

OPEC成员国将在下月阿尔及利亚举行的国际能源论坛(IEF)间隙召开非正式会议。俄罗斯预计也将出席IEF。

卢艾比指出，目前包括北方库德族自治区产量在内，伊拉克全国石油日产量约为460-470万桶。

伊拉克总理Haider al-Abadi周二表示，该国还未获得其全部的油市份额，暗示不会为了任何支撑油价的OPEC协议而抑制石油产出。

伊拉克是仅次于沙特(沙乌地)阿拉伯的OPEC第二大产油国，其95%的公共支出均仰赖石油销售。油价低迷加上对抗伊斯兰国(IS)激进分子成本上升，令伊拉克经济步履蹒跚。

伊拉克石油部发言人Asim Jihad周六称，政府已邀国际石油企业表达参与该国扩大四家炼油厂计划的意愿。

他表示，政府将考虑为这些位于北部基尔库克(Kirkuk)和南部沙马瓦(Samawa)、Kut及巴士拉(Basra)的炼厂，进行建设-拥有-经营(BOO)或建设-经营-转让(BOT)模式的投资计划。(完) (编译 戴素萍/张若琪 审校 郑茵/许娜)