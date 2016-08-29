国际油市：伊拉克称将扩大石油产量以获取市场份额

《全球重要经济事件一览表》--1月16日-1月23日
--中国国家食药监局举行新闻发布会，介绍2016年食品安全抽检情况及2017年抽检计划，同时介绍两节期间食品安全抽检情况，并答记者问(0130)。
OPEC成员国将在下月阿尔及利亚举行的国际能源论坛(IEF)间隙召开非正式会议。俄罗斯预计也将出席IEF。
卢艾比指出，目前包括北方库德族自治区产量在内，伊拉克全国石油日产量约为460-470万桶。
伊拉克总理Haider al-Abadi周二表示，该国还未获得其全部的油市份额，暗示不会为了任何支撑油价的OPEC协议而抑制石油产出。
伊拉克是仅次于沙特(沙乌地)阿拉伯的OPEC第二大产油国，其95%的公共支出均仰赖石油销售。油价低迷加上对抗伊斯兰国(IS)激进分子成本上升，令伊拉克经济步履蹒跚。
伊拉克石油部发言人Asim Jihad周六称，政府已邀国际石油企业表达参与该国扩大四家炼油厂计划的意愿。
他表示，政府将考虑为这些位于北部基尔库克(Kirkuk)和南部沙马瓦(Samawa)、Kut及巴士拉(Basra)的炼厂，进行建设-拥有-经营(BOO)或建设-经营-转让(BOT)模式的投资计划。(完) (编译 戴素萍/张若琪 审校 郑茵/许娜)
--中国国家食药监局举行新闻发布会，介绍2016年食品安全抽检情况及2017年抽检计划，同时介绍两节期间食品安全抽检情况，并答记者问(0130)。
恒指 高见22,971点，收报22,937点，升0.5%，尝试收复23,000阻力关口，但大市成交额只有568亿港元，塘水滚塘鱼、欠镬气。国指 收报9,787点，升0.7%。
--香港货柜码头吞吐量自去年8月起再度恢复增长，和记港口 香港国际货柜码头董事总经理及行政总裁严磊辉在接受本报专访时表示，吞吐量录得增长或受惠于春节效应，相信未来随中转需求增加将会止跌回升，惟坦言2016年全年本港货量仍有机会跌破2,000万标准箱（TEU），见14年新低。