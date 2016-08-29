版本:
中国
亚洲 | 2016年 8月 29日 星期一 08:33 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--8月29日

8月29日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价
的比较.(1美元=7.7563港元 )
    
    美股道琼工业指数 周五收低53.01点，或0.29%，报18,395.4点。因投
资者在包括美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦在内的联储官员讲话中努
力寻找升息时机的线索。 
    
    
 公司名称            ADR代码     收盘    涨跌幅      成交  ADR折合每股
                               价                量        普通股
                               （美元   （%）              (港元)
                               ）                          
 中海油    <0883.HK            123.370  0.54     28248     9.569
           >                                               
 中国铝业  <2600.HK            9.150    -0.54    10878     2.839
           >                                               
 中国移动  <0941.HK            61.710   -1.12    207452    95.728
           >                                               
 中国人寿  <2628.HK            12.200   1.24     227239    18.925
           >                                               
 中石油    <0857.HK            67.230   -0.04    25987     5.215
           >                                               
 中石化    <0386.HK            72.160   0.78     30773     5.597
           >                                               
 汇丰控股  <0005.HK            35.870   0.03     2167815   55.644
           >                                               
 中电信    <0728.HK            52.270   0.19     11008     4.054
           >                                               
 中国联通  <0762.HK            11.590   0.17     129151    8.990
           >                                               
 兖州煤业  <1171.HK            5.450    -4.05    4545      4.227
           >                                               
 华能国际  <0902.HK            24.410   -0.25    7501      4.733
           >                                               
 南方航空  <1055.HK            32.240   -0.74    1461      5.001
           >                                               
 东方航空  <0670.HK            26.830   0.83     2162      4.162
           >                                               
 中芯国际  <0981.HK            5.340    5.33     58827     0.828
           >

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐