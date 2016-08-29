《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--8月29日

《全球重要经济事件一览表》--1月16日-1月23日
--中国国家食药监局举行新闻发布会，介绍2016年食品安全抽检情况及2017年抽检计划，同时介绍两节期间食品安全抽检情况，并答记者问(0130)。
8月29日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价 的比较.(1美元=7.7563港元 ) 美股道琼工业指数 周五收低53.01点，或0.29%，报18,395.4点。因投 资者在包括美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦在内的联储官员讲话中努 力寻找升息时机的线索。 公司名称 ADR代码 收盘 涨跌幅 成交 ADR折合每股 价 量 普通股 （美元 （%） (港元) ） 中海油 <0883.HK 123.370 0.54 28248 9.569 > 中国铝业 <2600.HK 9.150 -0.54 10878 2.839 > 中国移动 <0941.HK 61.710 -1.12 207452 95.728 > 中国人寿 <2628.HK 12.200 1.24 227239 18.925 > 中石油 <0857.HK 67.230 -0.04 25987 5.215 > 中石化 <0386.HK 72.160 0.78 30773 5.597 > 汇丰控股 <0005.HK 35.870 0.03 2167815 55.644 > 中电信 <0728.HK 52.270 0.19 11008 4.054 > 中国联通 <0762.HK 11.590 0.17 129151 8.990 > 兖州煤业 <1171.HK 5.450 -4.05 4545 4.227 > 华能国际 <0902.HK 24.410 -0.25 7501 4.733 > 南方航空 <1055.HK 32.240 -0.74 1461 5.001 > 东方航空 <0670.HK 26.830 0.83 2162 4.162 > 中芯国际 <0981.HK 5.340 5.33 58827 0.828 >
--中国国家食药监局举行新闻发布会，介绍2016年食品安全抽检情况及2017年抽检计划，同时介绍两节期间食品安全抽检情况，并答记者问(0130)。
恒指 高见22,971点，收报22,937点，升0.5%，尝试收复23,000阻力关口，但大市成交额只有568亿港元，塘水滚塘鱼、欠镬气。国指 收报9,787点，升0.7%。
--香港货柜码头吞吐量自去年8月起再度恢复增长，和记港口 香港国际货柜码头董事总经理及行政总裁严磊辉在接受本报专访时表示，吞吐量录得增长或受惠于春节效应，相信未来随中转需求增加将会止跌回升，惟坦言2016年全年本港货量仍有机会跌破2,000万标准箱（TEU），见14年新低。