《香港重要政经日程》--8月29日-9月5日

《全球重要经济事件一览表》--1月16日-1月23日
--中国国家食药监局举行新闻发布会，介绍2016年食品安全抽检情况及2017年抽检计划，同时介绍两节期间食品安全抽检情况，并答记者问(0130)。
================== 今日重要政经消息=================
8月29日（周一）
公布7月份零售销售数字。
鞍钢股份 公布中期业绩。
安踏体育 公布中期业绩。
中国华融 公布中期业绩。
中海油田服务 公布中期业绩。
中海发展股份 公布中期业绩。
周生生 公布中期业绩。
大唐发电 公布中期业绩。
绿城服务 公布中期业绩。
海通证券 公布中期业绩。
匹克体育 公布中期业绩。
新秀丽 公布中期业绩。
融创中国 公布中期业绩。
康师傅控股 公布中期业绩。
金隅股份 公布中期业绩。
山东新华制药股份 公布中期业绩。
民生银行 公布中期业绩。
国美电器 公布中期业绩。
绿地香港 公布中期业绩。
光大证券 公布中期业绩。
中国南方航空股份 公布中期业绩。
中银航空租赁 公布中期业绩。
11:30 比亚迪 和比亚迪电子 中期业绩发布会。
14:00 兖州煤业 中期业绩发布会。
================== 近期重要政经消息=================
8月30日（周二）
中国国航 公布中期业绩。
中国银行 公布中期业绩。
中银香港 公布中期业绩。
中国工商银行 公布中期业绩。
中国交通建设 公布中期业绩。
中国东方航空股份 公布中期业绩。
中国铁建 公布中期业绩。
中国再保险 公布中期业绩。
中集集团 公布中期业绩。
国浩集团 公布年度业绩。
海尔电器 公布中期业绩。
合生创展集团 公布中期业绩。
汇源果汁 公布中期业绩。
华电国际电力股份 公布中期业绩。
联想控股 公布中期业绩。
马鞍山钢铁股份 公布中期业绩。
南京熊猫电子股份 公布中期业绩。
新华保险 公布中期业绩。
保利置业集团 公布中期业绩。
中石化油服 公布中期业绩。
中国重汽 公布中期业绩。
青岛啤酒股份 公布中期业绩。
潍柴动力 公布中期业绩。
精电 公布中期业绩。
永泰地产 公布中期业绩。
五菱汽车 公布中期业绩。
武夷药业 公布中期业绩。
中联重科 公布中期业绩。
华人置业 公布中期业绩。
信达国际控股 公布中期业绩。
重庆农村商业银行 公布中期业绩。
神州控股 公布中期业绩。
中国恒大 公布中期业绩。
复星国际 公布中期业绩。
合生创展集团 公布中期业绩。
11:30 中海油田服务 中期业绩发布会。
15:00 酷派集团 中期业绩发布会。
8月31日（周三）
公布7月底M-3货币供应。
公布7月底外汇基金总资产。
雅仕维 公布中期业绩。
谭木匠 公布中期业绩。
招商局港口 公布中期业绩。
恒盛地产 公布中期业绩。
海升果汁 公布中期业绩。
新濠国际发展 公布中期业绩。
五矿地产 公布中期业绩。
泰山石化 公布中期业绩。
11:00 汇丰人民币国际化记者会。
16:30 中国光大控股 中期业绩发布会。
16:30 北京控股 中期业绩发布会。
16:30 上海实业控股 中期业绩发布会。
9月5日（周一）
阳光房地产基金 公布年度业绩。
公布8月份日经香港PMI。
注：（1）代表新增。
（2）路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）
--中国国家食药监局举行新闻发布会，介绍2016年食品安全抽检情况及2017年抽检计划，同时介绍两节期间食品安全抽检情况，并答记者问(0130)。
恒指 高见22,971点，收报22,937点，升0.5%，尝试收复23,000阻力关口，但大市成交额只有568亿港元，塘水滚塘鱼、欠镬气。国指 收报9,787点，升0.7%。
--香港货柜码头吞吐量自去年8月起再度恢复增长，和记港口 香港国际货柜码头董事总经理及行政总裁严磊辉在接受本报专访时表示，吞吐量录得增长或受惠于春节效应，相信未来随中转需求增加将会止跌回升，惟坦言2016年全年本港货量仍有机会跌破2,000万标准箱（TEU），见14年新低。