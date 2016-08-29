《全球汇市》美元持续坚挺，受叶伦乐观谈话激励

《全球重要经济事件一览表》--1月16日-1月23日
--中国国家食药监局举行新闻发布会，介绍2016年食品安全抽检情况及2017年抽检计划，同时介绍两节期间食品安全抽检情况，并答记者问(0130)。
纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1196 1.1195 +0.01 +3.09 1.0860 美元/日圆 101.92 101.82 +0.10 -15.28 120.30 欧元/日圆 114.13 113.94 +0.17 -12.52 130.47 美元/瑞郎 0.9771 0.9791 -0.20 -2.47 1.0018 英镑/美元 1.3120 1.3137 -0.13 -10.98 1.4738 美元/加元 1.3009 1.3001 +0.06 -6.00 1.3839 美元/离岸人民币 6.7004 6.6924 +0.12 +2.02 6.5680 澳元/美元 0.7539 0.7563 -0.32 +3.63 0.7275 新西兰元/美元 0.7227 0.7238 -0.15 +5.89 0.6825 澳元/日圆 76.830 76.930 -0.13 -12.31 87.620 新西兰元/日圆 73.670 73.600 +0.10 -10.14 81.980 英镑/日圆 133.74 133.66 +0.06 -24.53 177.22 澳元/新西兰元 1.0429 1.0443 -0.13 -2.20 1.0664 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 陈宗琦/杜明霞/许娜/王琛；审校 戴素萍/王丽鑫/郑茵/徐文焰)
--中国国家食药监局举行新闻发布会，介绍2016年食品安全抽检情况及2017年抽检计划，同时介绍两节期间食品安全抽检情况，并答记者问(0130)。
恒指 高见22,971点，收报22,937点，升0.5%，尝试收复23,000阻力关口，但大市成交额只有568亿港元，塘水滚塘鱼、欠镬气。国指 收报9,787点，升0.7%。
--香港货柜码头吞吐量自去年8月起再度恢复增长，和记港口 香港国际货柜码头董事总经理及行政总裁严磊辉在接受本报专访时表示，吞吐量录得增长或受惠于春节效应，相信未来随中转需求增加将会止跌回升，惟坦言2016年全年本港货量仍有机会跌破2,000万标准箱（TEU），见14年新低。