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亚洲 | 2016年 8月 29日 星期一 08:59 BJT

《全球汇市》美元持续坚挺，受叶伦乐观谈话激励

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1196  1.1195  +0.01  +3.09  1.0860
    美元/日圆            101.92  101.82  +0.10 -15.28  120.30
    欧元/日圆         114.13  113.94  +0.17 -12.52  130.47
    美元/瑞郎            0.9771  0.9791  -0.20  -2.47  1.0018
    英镑/美元            1.3120  1.3137  -0.13 -10.98  1.4738
    美元/加元            1.3009  1.3001  +0.06  -6.00  1.3839
    美元/离岸人民币      6.7004  6.6924  +0.12  +2.02  6.5680
    澳元/美元            0.7539  0.7563  -0.32  +3.63  0.7275
    新西兰元/美元        0.7227  0.7238  -0.15  +5.89  0.6825
    澳元/日圆         76.830  76.930  -0.13 -12.31  87.620
    新西兰元/日圆     73.670  73.600  +0.10 -10.14  81.980
    英镑/日圆         133.74  133.66  +0.06 -24.53  177.22
    澳元/新西兰元     1.0429  1.0443  -0.13  -2.20  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 陈宗琦/杜明霞/许娜/王琛；审校 戴素萍/王丽鑫/郑茵/徐文焰)

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