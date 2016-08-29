《中国已公布新股发行上市日程表》--8月29日

新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 缴款日 8/30 沪 三角轮胎 780163 20,000 *22.07 *22.98 安信证券 9/1 8/30 深 亚泰国际 002811 4,500 *13.99 *22.98 国泰君安 9/1 8/31 沪 新天然气 732393 4,000 -- -- 西部证券 9/2 8/31 沪 城地股份 732887 2,460 -- -- 华创证券 9/2 8/31 深 创新股份 002812 3,348 -- -- 招商证券 9/2 9/1 沪 振华股份 732067 5,500 -- -- 长江证券 9/5 9/1 深 陇神戎发 300534 2,167 -- -- 华龙证券 9/5 9/2 沪 网达软件 732189 5,520 -- -- 兴业证券 9/6 9/2 深 先进数通 300541 3,000 -- -- 国泰君安 9/6 9/5 沪 通用股份 780500 17,491.9085 -- -- 中信建投 9/7 9/5 深 新晨科技 300542 2,255 -- -- 安信证券 9/7 9/6 深 农尚环境 300536 2,327.6836 9.06 18.12 红塔证券 9/8 9/8 沪 无锡银行 730908 18,481.1482 4.47 9.91 中信建投 9/12 *9/20 沪 常熟银行 780128 222,27.2797 *4.28 *9.89 中信建投 *9/22 ----------------------------------------------------------------------------------- 中止发行 沪 国泰集团 732977 5,528 -- -- 中德证券 -- 暂缓发行 沪 海 尔 施 780206 不超过6,900 -- -- 瑞信方正 -- 暂缓发行 深 奥 赛 康 300361 5,546.6 72.99 67 中金公司 -- 暂缓发行 深 宏良股份 002720 3,710 16.18 15.25 华龙证券 -- ----------------------------------------------------------------------------------- 新股上市: ----------------------------------------------------------------------------------- 上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商 *8/30 深 横河模具 2,375 6.12 22.96 安信证券 *8/30 深 广信材料 2,500 9.19 22.98 江海证券 -- 沪 宏盛股份 2,500 8.47 22.98 安信证券 -- 沪 安图生物 4,200 14.58 22.99 招商证券 -- 深 江阴银行 20,944.55 4.64 10.17 光大证券 -- 沪 正平股份 9,970 5.03 22.97 申万宏源 -- 深 朗科智能 1,500 22.52 22.46 中信证券 注: 1.本表包括新股发行及上市。 2.*代表有更新。(完) (发稿 林琦；审校 张喜良)