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亚洲 | 2016年 8月 29日 星期一 10:04 BJT

《中国已公布新股发行上市日程表》--8月29日

新股发行
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  网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 缴款日
      8/30    沪　　三角轮胎  780163　　　20,000    *22.07    *22.98    安信证券  9/1
      8/30    深　　亚泰国际  002811　　   4,500    *13.99    *22.98    国泰君安  9/1
      8/31    沪　　新天然气  732393　　   4,000       --        --     西部证券  9/2
      8/31    沪　　城地股份  732887　　   2,460       --        --     华创证券  9/2
      8/31    深　　创新股份  002812　　   3,348       --        --     招商证券  9/2
      9/1     沪    振华股份  732067       5,500       --        --     长江证券  9/5
      9/1     深    陇神戎发  300534       2,167       --        --     华龙证券  9/5
      9/2     沪    网达软件  732189       5,520       --        --     兴业证券  9/6
      9/2     深    先进数通  300541       3,000       --        --     国泰君安  9/6
      9/5     沪    通用股份  780500   17,491.9085     --        --     中信建投  9/7
      9/5     深    新晨科技  300542       2,255       --        --     安信证券  9/7
      9/6     深　　农尚环境　300536　  2,327.6836    9.06     18.12    红塔证券  9/8
      9/8     沪　　无锡银行　730908　　18,481.1482   4.47      9.91    中信建投  9/12
     *9/20    沪　　常熟银行  780128　　222,27.2797  *4.28     *9.89    中信建投 *9/22
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    中止发行　沪　　国泰集团　732977　　　5,528　　　 --         --      中德证券　--
    暂缓发行  沪　　海 尔 施  780206   不超过6,900　　--         --      瑞信方正　--
    暂缓发行  深    奥 赛 康  300361     5,546.6     72.99       67      中金公司  --
    暂缓发行  深    宏良股份  002720     3,710       16.18      15.25    华龙证券  --
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   新股上市:
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   上市日  证交所 公司名称  股票代码  上市量 发行价(元/股)  市盈率(倍) 主承销商 
   *8/30    深　　横河模具  2,375　　　 6.12      22.96    安信证券
   *8/30    深　　广信材料  2,500       9.19      22.98    江海证券 
     --     沪　  宏盛股份 　2,500　　　 8.47      22.98    安信证券
     --     沪　　安图生物 　4,200　　  14.58      22.99    招商证券　
     --     深　　江阴银行 20,944.55    4.64      10.17　　光大证券　
     --     沪　　正平股份 　9,970       5.03      22.97    申万宏源  
     --     深　　朗科智能  1,500      22.52      22.46    中信证券 
     
　　注: 1.本表包括新股发行及上市。 
　　    2.*代表有更新。(完)

 (发稿 林琦；审校 张喜良)

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