国际油市：油价下跌，受累于伊拉克增产及对产油国谈判前景的担忧

《全球重要经济事件一览表》--1月16日-1月23日
--中国国家食药监局举行新闻发布会，介绍2016年食品安全抽检情况及2017年抽检计划，同时介绍两节期间食品安全抽检情况，并答记者问(0130)。
交易员表示，油价下跌是中东产量攀升所致。国营油企South Oil Company两名官员表示，8月伊拉克南部港口石油出口达320.5万桶/日，高于7月均值320.2万桶/日。
此外，伊朗上周末也表示，其他出口国必须承认伊朗有权重新取得国际制裁期间所失去的市场份额，惟此德黑兰方面才会在接下来于9月进行的产油国会谈中给予配合。
分析师表示，石油输出国组织(OPEC)内部的分歧--尤其是主要成员国沙特(沙乌地)阿拉伯与伊朗--意味着鲜少有人预测即将到来的会谈会有重大成果。
“市场对会议结果越来越不看好，即便冻产的建议获得同意，实际遵守也成问题，”巴克莱表示。(完)
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(编译 许娜/陈宗琦；审校 戴素萍/郑茵)
--中国国家食药监局举行新闻发布会，介绍2016年食品安全抽检情况及2017年抽检计划，同时介绍两节期间食品安全抽检情况，并答记者问(0130)。
恒指 高见22,971点，收报22,937点，升0.5%，尝试收复23,000阻力关口，但大市成交额只有568亿港元，塘水滚塘鱼、欠镬气。国指 收报9,787点，升0.7%。
--香港货柜码头吞吐量自去年8月起再度恢复增长，和记港口 香港国际货柜码头董事总经理及行政总裁严磊辉在接受本报专访时表示，吞吐量录得增长或受惠于春节效应，相信未来随中转需求增加将会止跌回升，惟坦言2016年全年本港货量仍有机会跌破2,000万标准箱（TEU），见14年新低。