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亚洲 | 2016年 8月 29日 星期一 09:22 BJT

国际油市：油价下跌，受累于伊拉克增产及对产油国谈判前景的担忧

交易员表示，油价下跌是中东产量攀升所致。国营油企South Oil Company两名官员表示，8月伊拉克南部港口石油出口达320.5万桶/日，高于7月均值320.2万桶/日。

此外，伊朗上周末也表示，其他出口国必须承认伊朗有权重新取得国际制裁期间所失去的市场份额，惟此德黑兰方面才会在接下来于9月进行的产油国会谈中给予配合。

分析师表示，石油输出国组织(OPEC)内部的分歧--尤其是主要成员国沙特(沙乌地)阿拉伯与伊朗--意味着鲜少有人预测即将到来的会谈会有重大成果。

“市场对会议结果越来越不看好，即便冻产的建议获得同意，实际遵守也成问题，”巴克莱表示。(完)

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(编译 许娜/陈宗琦；审校 戴素萍/郑茵)

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