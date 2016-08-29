版本:
中国
债券 | 2016年 8月 29日 星期一 09:58 BJT

欧洲央行：如果其他政策不起作用，利率可能保持在低位--执委科尔

“同样，在宏观经济动荡情况下，短期利率可能会更加频繁地降至有效下限；当然，把利率下调至那种水平带来的刺激效果也将大大减弱。”

欧洲央行已将利率下调至远低于零的水平，同时还为银行业者提供无息贷款，每月购买800亿欧元资产，但通胀率依然在近零水平徘徊，至少未来两年多仍将低于2%的目标。

欧洲央行资产购买计划原定于明年3月到期，但该行发出的谨慎信号显示，它并不急于决定届时是延长购买计划的期限，还是开始缩减计划规模，这意味着要推迟到第四季度再做出决定。

科尔提到，更频繁地使用非常规工具会带来很大副作用，包括稳定性风险，以及对市场正确定价机制的损害，以及给实际均衡利率带来进一步下行压力。(完) (编译 王颖；审校 王丽鑫/杜明霞)

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐