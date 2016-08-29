欧洲央行：如果其他政策不起作用，利率可能保持在低位--执委科尔

中国经济：今年要在降低收费等非税负担方面开展督查--总理李克强
路透北京1月16日 - 中国国务院总理李克强表示，做好今年经济工作，必须坚持稳中求进工作总基调，继续推动“三去一降一补”，今年要在降低收费等非税负担方面让市场主体有切身感受，国务院要对此开展督查。
“同样，在宏观经济动荡情况下，短期利率可能会更加频繁地降至有效下限；当然，把利率下调至那种水平带来的刺激效果也将大大减弱。”
欧洲央行已将利率下调至远低于零的水平，同时还为银行业者提供无息贷款，每月购买800亿欧元资产，但通胀率依然在近零水平徘徊，至少未来两年多仍将低于2%的目标。
欧洲央行资产购买计划原定于明年3月到期，但该行发出的谨慎信号显示，它并不急于决定届时是延长购买计划的期限，还是开始缩减计划规模，这意味着要推迟到第四季度再做出决定。
科尔提到，更频繁地使用非常规工具会带来很大副作用，包括稳定性风险，以及对市场正确定价机制的损害，以及给实际均衡利率带来进一步下行压力。(完) (编译 王颖；审校 王丽鑫/杜明霞)
路透北京1月16日 - 中国国务院总理李克强表示，做好今年经济工作，必须坚持稳中求进工作总基调，继续推动“三去一降一补”，今年要在降低收费等非税负担方面让市场主体有切身感受，国务院要对此开展督查。
中共中央政治局常务委员会召开会议称，要坚持稳中求进工作总基调，着力防范和化解各种风险，促进经济平稳健康发展和社会和谐稳定。
以下为路透中文新闻为您整理的1月9日-13日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元 当周升0.33%。本周美元指数震荡回调，人民币随之震荡上涨，而日间波动区间则明显扩大。经过上周的“教育”，自营盘布仓趋于谨慎，美元多头头寸大为减少。离岸人民币流动性略松但整体仍紧张，离岸人民币 与在岸汇价继续保持大幅倒挂。预计春节前人民币将维持双向波动，总体偏强概率较大。 公开市场操作: --中国央行公开市场当周以可跨春节的28天逆回购挑大梁，加之MLF到期续做态度明确，支撑市场流动性信心。政策方面，不论实体经济还是金融数据都较平稳，短期内预计难有降准等大的举措出台，仍属观望期。