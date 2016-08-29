中港股业绩：中国石化中期净利同比下降22%，大幅压缩资本开支

路透香港8月29日 - 亚洲最大炼油商--中国石化 称，今年上半年净利同比下降22%，因油气业务亏损扩大；为应对外部经营形势变化，上半年的资本开支仅完成全年目标的13%。

据公告，按国际会计准则，中石化于2016年1-6月净利为199.19亿元人民币，上年同期则为254.23亿元；期内每股盈利0.165元，拟派发中期股息每股0.079元，派息比率为48%。

中石化表示，公司积极应对外部经营形势变化，强化投资回报管理，上半年资本支出为134.74亿元。这较年初给出全年目标1,004亿元只完成13%，是“三桶油”之中最低。

该公司同时将2016年全年的原油和天然气生产目标分别下调9%及6%，原油加工量、成品油销量以及乙烯产量基本维持在原来目标。

相比起其主要竞争对手中国石油 和中海油 ，中石化的油气生产成本较高。受累于国际油价下滑，中石化上半年的勘探及开发板块录得经营亏损219.29亿元，较上年同期亏损18.26亿元明显扩大。

期内原油产量1.54亿桶，按年下降11%；天然气产量3,886.9亿立方英尺，增长10%；油气产量当量2.19亿桶，按年跌6%，也是三桶油之中唯一下滑。

不过，受惠于原油采购成本降低，炼油业务利润按年升1.1倍至325.88亿元，期内原油加工量按年跌2.5%至1.159亿吨。化工业务利润跌4%至96.78亿元，营销及分销利润升4%至157.77亿元。（完）

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