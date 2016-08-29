中港股业绩：中国石化中期净利同比下降22%，大幅压缩资本开支

《全球重要经济事件一览表》--1月16日-1月23日
--中国国家食药监局举行新闻发布会，介绍2016年食品安全抽检情况及2017年抽检计划，同时介绍两节期间食品安全抽检情况，并答记者问(0130)。
路透香港8月29日 - 亚洲最大炼油商--中国石化 称，今年上半年净利同比下降22%，因油气业务亏损扩大；为应对外部经营形势变化，上半年的资本开支仅完成全年目标的13%。
据公告，按国际会计准则，中石化于2016年1-6月净利为199.19亿元人民币，上年同期则为254.23亿元；期内每股盈利0.165元，拟派发中期股息每股0.079元，派息比率为48%。
中石化表示，公司积极应对外部经营形势变化，强化投资回报管理，上半年资本支出为134.74亿元。这较年初给出全年目标1,004亿元只完成13%，是“三桶油”之中最低。
该公司同时将2016年全年的原油和天然气生产目标分别下调9%及6%，原油加工量、成品油销量以及乙烯产量基本维持在原来目标。
相比起其主要竞争对手中国石油 和中海油 ，中石化的油气生产成本较高。受累于国际油价下滑，中石化上半年的勘探及开发板块录得经营亏损219.29亿元，较上年同期亏损18.26亿元明显扩大。
期内原油产量1.54亿桶，按年下降11%；天然气产量3,886.9亿立方英尺，增长10%；油气产量当量2.19亿桶，按年跌6%，也是三桶油之中唯一下滑。
不过，受惠于原油采购成本降低，炼油业务利润按年升1.1倍至325.88亿元，期内原油加工量按年跌2.5%至1.159亿吨。化工业务利润跌4%至96.78亿元，营销及分销利润升4%至157.77亿元。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)
(记者 雷美珍；审校 曾祥进)
--中国国家食药监局举行新闻发布会，介绍2016年食品安全抽检情况及2017年抽检计划，同时介绍两节期间食品安全抽检情况，并答记者问(0130)。
恒指 高见22,971点，收报22,937点，升0.5%，尝试收复23,000阻力关口，但大市成交额只有568亿港元，塘水滚塘鱼、欠镬气。国指 收报9,787点，升0.7%。
--香港货柜码头吞吐量自去年8月起再度恢复增长，和记港口 香港国际货柜码头董事总经理及行政总裁严磊辉在接受本报专访时表示，吞吐量录得增长或受惠于春节效应，相信未来随中转需求增加将会止跌回升，惟坦言2016年全年本港货量仍有机会跌破2,000万标准箱（TEU），见14年新低。