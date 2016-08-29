主要国家经济指标预测--8月30日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 8月29日(一) 2350 日本零售销售(较上年同期) 7月 -0.9% -1.4% 8月30日(二) 0130 澳洲建筑许可 7月 持平 -2.9% 澳洲民间房屋建筑许可 -- -2.3% 0600 德国进口物价(较前月) 7月 -0.1% +0.5% (较上年同期) -4.0% -4.6% 0700 瑞士KOF领先成长指标 8月 102.0 102.7 0715 瑞士非农就业岗位(万个) 第二季 -- 487.8 0800 意大利经季节调整零售销售(较前月) 6月 -- +0.3% 未经季节调整零售销售(较上年同期) -- -1.3% 0830 英国消费者信贷(亿英镑) 7月 增加17 增加18.37 抵押贷款发放金额(亿英镑) 增加32 增加33.48 抵押贷款批准件数(件) 61,900 64,766 M4货供额(较前月) -- +1.1% 0900 欧元区企业景气指数 8月 0.36 0.39 经济景气指数 104.1 104.6 工业景气指数 负2.7 负2.4 服务业景气指数 11.2 11.1 消费者信心指数终值 负8.5 负7.9 消费者通胀预期指数 -- 3.7 生产者通胀预期指数 -- 0.2 1200 德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 8月初值 +0.1% +0.4% (较上年同期) +0.5% +0.4% 消费者物价指数(CPI)(较前月) +0.1% +0.3% (较上年同期) +0.5% +0.4% 1230 加拿大经常帐收支(亿加元) 第二季 赤字205 赤字167.7 1230 加拿大工业产品价格(较前月) 7月 -0.1% +0.6% (较上年同期) -- -0.8% 1230 加拿大原材料价格(较前月) -1.2% +1.8% (较上年同期) -- -9.0% 1300 美国CaseShiller 20个城市经季调房价指数(较前月)6月 -0.1% -0.1% 未经季节调整房价指数(较前月) -- +0.9% 房价指数(较上年同期) +5.2% +5.2% 1400 美国消费者信心指数 8月 97.0 97.3 1430 美国达拉斯联储服务业营收指数 8月 -- 10.3 2100 韩国央行制造业景气判断指数 9月 -- 71 2301 英国GfK消费者信心指数 8月 负8 负12 2300 韩国工业生产(较上年同期) 7月 +0.3% +0.8% 工业生产(较前月) -0.6% -0.2% 服务业产出(较前月) -- +1.0% 2350 日本工业生产 7月初值 +0.8% +2.3% 一个月预估值 -- +2.4% 两个月预估值 -- +2.3% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 8月29日(一) 0800 意大利企业信心指数 8月 101.1 102.5 0800 意大利消费者信心指数 8月 109.2 110.5 1230 美国实质个人支出(较前月) 7月 +0.3% -- 个人所得(较前月) +0.4% +0.4% 经调整后的个人支出(较前月) +0.3% +0.3% 核心个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) +0.1% +0.1% (较上年同期) +1.6% -- 个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) 持平 -- (较上年同期) +0.8% -- 1430 美国达拉斯联储制造业活动指数 8月 负6.2 -- 1700 美国达拉斯联储PCE物价指数截尾均值 7月 +0.8% -- 2245 新西兰建筑许可 7月 -10.5% -- 2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 7月 -0.5% -0.9% 所有家庭支出(较前月) +2.5% +1.1% 2330 日本求才求职比 7月 1.37 1.38 失业率 3.0% 3.1% (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 王琛/王洋；审校 张若琪)