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亚洲 | 2016年 8月 30日 星期二 07:31 BJT

****主要国家经济指标预测--8月30日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 

    GMT时间   经济指标/活动                         公布时段    预估值      前值

    8月29日(一)
    2350 日本零售销售(较上年同期)                    7月         -0.9%     -1.4% 
    
    8月30日(二)
    0130 澳洲建筑许可                                7月          持平     -2.9%
         澳洲民间房屋建筑许可                                      --      -2.3%
    0600 德国进口物价(较前月)                        7月         -0.1%     +0.5%
                     (较上年同期)                                -4.0%     -4.6% 
    0700 瑞士KOF领先成长指标                         8月         102.0     102.7
    0715 瑞士非农就业岗位(万个)                   第二季           --      487.8
    0800 意大利经季节调整零售销售(较前月)            6月           --      +0.3%
               未经季节调整零售销售(较上年同期)                    --      -1.3%
    0830 英国消费者信贷(亿英镑)                      7月        增加17 增加18.37
            抵押贷款发放金额(亿英镑)                            增加32 增加33.48
            抵押贷款批准件数(件)                                61,900    64,766
            M4货供额(较前月)                                       --      +1.1%
    0900 欧元区企业景气指数                          8月          0.36      0.39
               经济景气指数                                      104.1     104.6
               工业景气指数                                      负2.7     负2.4
               服务业景气指数                                　   11.2      11.1
               消费者信心指数终值                                负8.5     负7.9
               消费者通胀预期指数                                  --        3.7
               生产者通胀预期指数                                  --        0.2
    1200 德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月)     8月初值        +0.1%     +0.4%
                                 (较上年同期)                    +0.5%     +0.4%
             消费者物价指数(CPI)(较前月)                         +0.1%     +0.3%
                            (较上年同期)                         +0.5%     +0.4%
    1230 加拿大经常帐收支(亿加元)                  第二季      赤字205  赤字167.7
    1230 加拿大工业产品价格(较前月)            　　  7月         -0.1%     +0.6%
                           (较上年同期)                           --       -0.8%
    1230 加拿大原材料价格(较前月)                                -1.2%     +1.8%
                         (较上年同期)                              --      -9.0%
    1300 美国CaseShiller 20个城市经季调房价指数(较前月)6月       -0.1%     -0.1%
                        未经季节调整房价指数(较前月)               --      +0.9%
                                房价指数(较上年同期)             +5.2%     +5.2%
    1400 美国消费者信心指数                            8月        97.0      97.3
    1430 美国达拉斯联储服务业营收指数                  8月         --       10.3 
    2100 韩国央行制造业景气判断指数                    9月         --         71
    2301 英国GfK消费者信心指数                         8月         负8      负12
    2300 韩国工业生产(较上年同期)                      7月       +0.3%     +0.8%
             工业生产(较前月)                                    -0.6%     -0.2%
             服务业产出(较前月)                                    --      +1.0%
    2350 日本工业生产                               7月初值      +0.8%     +2.3%
             一个月预估值                                          --      +2.4%
             两个月预估值                                          --      +2.3%
    

    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： 
     
        GMT时间   经济指标/活动                     公布时段     现值     预估值
    
    8月29日(一)    
    0800 意大利企业信心指数                           8月       101.1     102.5
    0800 意大利消费者信心指数                         8月       109.2     110.5
    1230 美国实质个人支出(较前月)                     7月       +0.3%       -- 
             个人所得(较前月)                                   +0.4%     +0.4%  
             经调整后的个人支出(较前月)                         +0.3%     +0.3%  
             核心个人消费支出(PCE)物价指数(较前月)              +0.1%     +0.1%    
                                      (较上年同期)              +1.6%       --   
             个人消费支出(PCE)物价指数(较前月)                   持平       --   
                                  (较上年同期)                  +0.8%       --   
    1430 美国达拉斯联储制造业活动指数                 8月       负6.2       --      
    1700 美国达拉斯联储PCE物价指数截尾均值            7月       +0.8%       --    
    2245 新西兰建筑许可                               7月      -10.5%       --      
    2330 日本所有家庭支出(较上年同期)                 7月       -0.5%     -0.9%   
             所有家庭支出(较前月)                               +2.5%     +1.1%   
    2330 日本求才求职比                               7月        1.37      1.38   
             失业率                                              3.0%      3.1%   
    (完)

      
      
    经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大            日本与韩国        
    欧洲                    澳洲与新西兰      
    中国                      台湾              　 
    已公布经济指标一览
    美国                    日本              
    欧洲                    韩国              
    中国                      香港              
    澳洲                   台湾              

 (整理 王琛/王洋；审校 张若琪)

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