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亚洲 | 2016年 8月 29日 星期一 09:44 BJT

全球金市：早盘下跌，因美联储主席强硬言论支撑美元

美联储主席叶伦周五表示，最近几个月美国升息可能性增强，因为就业市场在改善，而经济也有望实现温和增长。

金价对美国升息政策十分敏感。

美元在周一的亚洲交易时段维持在高位，之前叶伦对美国经济发表乐观讲话。

美元指数 持稳在95.551，距离周五高点95.594不远，这是8月16日以来最高。

根据商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据，截至8月23日止当周，对冲基金和基金经理的纽约商品期货交易所(COMEX)黄金净多仓有所增加，而白银净多仓有所下降。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 王丽鑫/王颖；审校 徐文焰/戴素萍)

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