《香港报摘》--其他报纸重要消息8月29日

**明报**

--港交所 公布深港通股票市值计算方法，将按照规定考察期前6个月与12个月的历史数据，分别计算深股通与港股通股票的市值。故于深港通宣布后市值才获推高的股份，均不符合要求。

--绿心集团 获周大福企业为首的Newforest Ltd入主逾一年，现时计划以手上的新西兰及苏里南林木资源，供应内地市场。

**星岛日报**

--受惠中国汽车销情理想，广汽集团 中期纯利按年劲升1.28倍至39.82亿元人民币，每股盈利0.62元，派中期息每股0.08元。

--置富产业信托 行政总裁赵宇称，英国脱欧后，有部分资金回流到香港，加上相信美国短期内不会加息，预期下半年香港的零售市道会趋向平稳。

**苹果日报**

--滙丰前亚太区企业传讯部主管贺迪文（David Hall）上周在网志撰文，认为对于一间处身后殖民地时代的殖民地银行（指滙丰），出售予中资机构可能是带点悲伤的做法，但却是一个最具逻辑性的演变。

--翠华 上周五股东会重选张汝彪为执董及何庭枝为非执董的投票中，分别有80.14%及85.97%的反对票，即是将两位创办人踢出董事局。

**东方日报**

--天德化工 董事长高峰表示，为寻求业务进一步的增长空间，公司有意透过并购或合作、自组研发等方式，扩阔产品基础及加强氰化钠产能，藉此降低成本，希望未来三至五年每年业务均有双位数增长。

--内地家居业龙头红星美凯龙 预告今年10月将涉足二手房地产的中介服务。

**文汇报**

--兖州煤业 中期转亏为盈，净收益约为3.75亿元人民币，惟销售收入125.81亿元，同比减少约30.66%。（完）

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