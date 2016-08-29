《香港报摘》--其他报纸重要消息8月29日

《全球重要经济事件一览表》--1月16日-1月23日
--中国国家食药监局举行新闻发布会，介绍2016年食品安全抽检情况及2017年抽检计划，同时介绍两节期间食品安全抽检情况，并答记者问(0130)。
**明报**
--港交所 公布深港通股票市值计算方法，将按照规定考察期前6个月与12个月的历史数据，分别计算深股通与港股通股票的市值。故于深港通宣布后市值才获推高的股份，均不符合要求。
--绿心集团 获周大福企业为首的Newforest Ltd入主逾一年，现时计划以手上的新西兰及苏里南林木资源，供应内地市场。
**星岛日报**
--受惠中国汽车销情理想，广汽集团 中期纯利按年劲升1.28倍至39.82亿元人民币，每股盈利0.62元，派中期息每股0.08元。
--置富产业信托 行政总裁赵宇称，英国脱欧后，有部分资金回流到香港，加上相信美国短期内不会加息，预期下半年香港的零售市道会趋向平稳。
**苹果日报**
--滙丰前亚太区企业传讯部主管贺迪文（David Hall）上周在网志撰文，认为对于一间处身后殖民地时代的殖民地银行（指滙丰），出售予中资机构可能是带点悲伤的做法，但却是一个最具逻辑性的演变。
--翠华 上周五股东会重选张汝彪为执董及何庭枝为非执董的投票中，分别有80.14%及85.97%的反对票，即是将两位创办人踢出董事局。
**东方日报**
--天德化工 董事长高峰表示，为寻求业务进一步的增长空间，公司有意透过并购或合作、自组研发等方式，扩阔产品基础及加强氰化钠产能，藉此降低成本，希望未来三至五年每年业务均有双位数增长。
--内地家居业龙头红星美凯龙 预告今年10月将涉足二手房地产的中介服务。
**文汇报**
--兖州煤业 中期转亏为盈，净收益约为3.75亿元人民币，惟销售收入125.81亿元，同比减少约30.66%。（完）
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(整理 雷美珍；审校 曾祥进)
--中国国家食药监局举行新闻发布会，介绍2016年食品安全抽检情况及2017年抽检计划，同时介绍两节期间食品安全抽检情况，并答记者问(0130)。
恒指 高见22,971点，收报22,937点，升0.5%，尝试收复23,000阻力关口，但大市成交额只有568亿港元，塘水滚塘鱼、欠镬气。国指 收报9,787点，升0.7%。
--香港货柜码头吞吐量自去年8月起再度恢复增长，和记港口 香港国际货柜码头董事总经理及行政总裁严磊辉在接受本报专访时表示，吞吐量录得增长或受惠于春节效应，相信未来随中转需求增加将会止跌回升，惟坦言2016年全年本港货量仍有机会跌破2,000万标准箱（TEU），见14年新低。