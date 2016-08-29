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亚洲 | 2016年 8月 29日 星期一 09:48 BJT

****敬告客户：菲律宾金融市场8月29日休市，30日恢复交易****

亲爱的客户，您好：

菲律宾金融市场8月29日(周一)因公众假期休市，8月30日(周二)将恢复正常交易。

如有任何建议或者意见，请发邮件给guijuan.qu1@thomsonreuters.com (完)

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