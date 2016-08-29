港报财经评论：储局耍鹰鸽双形，香港怕息魔回归--信报8月29日

储局耍鹰鸽双形 香港怕息魔回归/ 习广思

美国联储局主席耶伦在Jackson Hole央行年会发表演说后，美股上周五先升后急跌，道指曾跌逾百点，收市跌幅收窄至53点。耶伦的发言，市场最先意识是模棱两可，故此美元及美债息先跌，但副主席费希尔（Stanley Fischer）补充说，耶伦的言论与最快9月加息的预期一致，市场即时把加息的可能性调高。局内鹰鸽两派并存，令人对未来息口更不确定，但乐观派仍占多数。

耶伦表示，由于就业市场的表现持续坚稳，以及基于联储局对经济活动和通胀的展望，近月加息条件增强。虽然经济增长不快，但足以令就业市场进一步改善。她预期美国经济温和增长，就业市场进一步转强，通胀未来数年可升至2%。联储局仍然相信宜循序渐进（gradual）加息，以达至就业和通胀靠近目标。

在央行年会举行之前，市场充斥各类对QE的不信任评论，鹰派官员也抢占评论地盘，发出加息才是正确的论据。不过，有分析指出，耶伦的讲话说明，与最近几位联储局官员的讲话不同，她没有重新评估美国经济前景，或提早要检讨货币政策。

相反，耶伦表达了对持续的经济增长令联储局有可能较早加息的信心，并进一步表达了对联储局现有工具应足以在未来提供货币政策效用的信心。她承认未来极有可能更频繁使用前瞻指引和量化宽松，认为两者都是有效的货币政策工具。耶伦指出，进一步收紧货币政策的理由已经增强，但不确定性依旧。这种表态非常温和，不足以说明她在推动9月份加息；然而，这完全符合年底前加息的可能性。

耶伦称联储局有能力在再度遭遇经济危机的情况下，以量化宽松作为重型武器，这又与反QE一派的言论相左右。她强调了量化宽松政策的效力，指千百万美国人能够享受低利率的好处，在危机时降低他们的债务，并明确认为长期资产购买将是未来的一个常规政策手段。

另外，她指出，联储局在危机期间扩大货币政策工具箱方面取得的进展，特别提到联储局向银行准备金支付利息，让联储局在银行准备金充裕的时候可以控制短期利率，并明确表示超额准备金利率和隔夜逆回购机制依然是联储局的关键政策工具。

然而，耶伦将「研究购买更广泛资产的可能性」的任务交给未来的决策者，意味这不会是当下的政策工具选择。联储局目前没有积极考虑明确的通胀或名义GDP目标，她还排除了积极出售资产的可能性，确认联储局将让资产负债表被动收缩。有分析指出，她的讲话说明她没有质疑广泛的经济前景和政策正常化的适当途径，相信联储局有适当手段应对未来的经济滑坡。

细心咀嚼之后，发现耶伦更多是为宽松货币政策护航，与一些鹰派理论称QE已走到尽头，再QE下去无用等言论不尽相同。虽然演讲后市场反映的9月及12月加息机会率有所提高，但增加幅度并不明显，进一步的市场反应有待周末消化后继续观察。

市场亦认同美国加息步伐突然变调的睇法。花旗调查显示，约350名受访机构投资者代表当中，多达85%人认为联储局会在年内加息，约三分二人预料时机在12月。调查同时发现，受访者普遍认为尽管联储局会加息，但整体立场仍偏向鸽派，加息步伐会相当缓慢。

市场的乐观预期令部分大行担心，麦格理认为，美国加息可能触发亚洲股票遭抛售及中国资金外流，尤其是情绪对市场影响很大，现时所有资产都没有反映政府的风险溢价，若风险溢价上升将对股市带来很大损害。彭博BIEconomics就根据亚洲各国脆弱性，依据增长形势、对外收支和金融风险等关键指标，对亚太地区主要经济体进行了排名。结果显示，香港和越南对美国加息最为脆弱，南韩、台湾和菲律宾相对最有弹性。

彭博分析团队认为，储局官员的讲话可能都不会对金融市场产生太大影响，不过，一番会提高未来几个月加息预期的讲话可能会促使美元走强，引发资金流出亚洲的风险资产。

分析结果显示，香港最易受到影响，因香港负债很高，本地信贷与GDP的比例在2015年底达到约208%，这助长了股市和房价的快速上涨。截至2016年3月，外债与GDP的比例达到391%。香港在10项指标中有7项排名都很低，反映其内外交困的形势，香港作为城市经济体和金融中心的独特形象也是其排名较低的一个原因。看来最怕美国加息周期的，依然是香港人。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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