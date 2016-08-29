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亚洲 | 2016年 8月 29日 星期一 15:43 BJT

台湾债市：10年券发行前交易殖利率弹升，美联储主席释出偏鹰派讯息

* 10年券105/11期收盘殖利率弹升，美联储主席看法偏鹰派推升美债
    * 观察105/11期的空单是否爆增
    * 105/11期发行前交易殖利率区间先看0.64-0.66%

    路透台北8月29日 - 台湾10年期公债105/11期 发行前交易殖利率周一弹升。交易员表示，美
国联邦储备理事会(FED)主席叶伦演说略偏鹰派，推升美债殖利率。不过105/11期即将标售，券少需求大的筹
码优势，仍令该期券弹升幅度受限。
    
    交易员表示，105/11期发行前交易今日空单量若是由目前的90亿左右，单日爆增至110亿以上，短期增加
可能过速，不排除先有一波小幅轧空的行情。105/11该期券的筹码少、需求大，且预料投资盘在标售时势必不
会放弃此期公债，仍有偏多优势。

    〞105/11期筹码少，而且做为主流券有三个月，现在钱又这么多，这种优势很难打破。〞一位大型券商交
易员表示。
    
    此外，另外一位小型券商交易员则认为，央行总裁彭淮南认为台湾的景气是〞L〞型复苏，令台湾和美国
的景气就此分道扬镳。台湾资金多，债券标的少，等于为台债多头定调。尽管美国升息时点预期在9月的机率
稍有提高，但台湾短期内没有升息的选项，也是多方有恃无恐的主因。
    
    本周五央行将代财政部标售105/11期公债，金额预定300亿台币。9月7日(三)发行。
    
    他们认为，尽管美10年公债向上突破1.60%的天花板，但后续走势还是要再观察。因为虽然台债和美债大
波段的走势呈正相关，但小波段就不一定亦步亦趋，仍可能出现两者短期内走势脱钩。
    
    〞(台债)殖利率一弹还是很多人等着买。〞前述小券商交易员说。

    美国公债收益率周五攀升至逾一个月高位，因在美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦讲话后，投资
者斟酌联储是否可能在9月会议上升息。市场认为，叶伦今日的讲话偏鹰派，但对升息时间含糊其辞。指标10
年期公债 收益率报1.63%，为6月24日以来最高，高于讲话前的1.56%。
    
    交易员预估，105/11期明日发行前交易殖利率区间料在0.640-0.660%。 
      收盘价                     涨跌幅      报价(%)           区间(%)    成交值
  年    期别                     (基点)                                 (亿台币)
  期                                                                    
   5   105/8                      +1.55      0.5080%    0.5050-0.5110%      20.0
  10  105/11                      +1.70      0.6545%    0.6490-0.6570%     111.0
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  30    105/10                       没有成交
  20     105/9                        1.0350%
  10    105/11                        0.6545%
   5     105/8                        0.5080%
   3     105/1                       没有成交
   2     105/3                       没有成交
 (完)

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 (记者 高洁如; 审校 曾祥进)

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