台湾债市：10年券发行前交易殖利率弹升，美联储主席释出偏鹰派讯息

* 10年券105/11期收盘殖利率弹升，美联储主席看法偏鹰派推升美债 * 观察105/11期的空单是否爆增 * 105/11期发行前交易殖利率区间先看0.64-0.66% 路透台北8月29日 - 台湾10年期公债105/11期 发行前交易殖利率周一弹升。交易员表示，美 国联邦储备理事会(FED)主席叶伦演说略偏鹰派，推升美债殖利率。不过105/11期即将标售，券少需求大的筹 码优势，仍令该期券弹升幅度受限。 交易员表示，105/11期发行前交易今日空单量若是由目前的90亿左右，单日爆增至110亿以上，短期增加 可能过速，不排除先有一波小幅轧空的行情。105/11该期券的筹码少、需求大，且预料投资盘在标售时势必不 会放弃此期公债，仍有偏多优势。 〞105/11期筹码少，而且做为主流券有三个月，现在钱又这么多，这种优势很难打破。〞一位大型券商交 易员表示。 此外，另外一位小型券商交易员则认为，央行总裁彭淮南认为台湾的景气是〞L〞型复苏，令台湾和美国 的景气就此分道扬镳。台湾资金多，债券标的少，等于为台债多头定调。尽管美国升息时点预期在9月的机率 稍有提高，但台湾短期内没有升息的选项，也是多方有恃无恐的主因。 本周五央行将代财政部标售105/11期公债，金额预定300亿台币。9月7日(三)发行。 他们认为，尽管美10年公债向上突破1.60%的天花板，但后续走势还是要再观察。因为虽然台债和美债大 波段的走势呈正相关，但小波段就不一定亦步亦趋，仍可能出现两者短期内走势脱钩。 〞(台债)殖利率一弹还是很多人等着买。〞前述小券商交易员说。 美国公债收益率周五攀升至逾一个月高位，因在美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦讲话后，投资 者斟酌联储是否可能在9月会议上升息。市场认为，叶伦今日的讲话偏鹰派，但对升息时间含糊其辞。指标10 年期公债 收益率报1.63%，为6月24日以来最高，高于讲话前的1.56%。 交易员预估，105/11期明日发行前交易殖利率区间料在0.640-0.660%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 105/8 +1.55 0.5080% 0.5050-0.5110% 20.0 10 105/11 +1.70 0.6545% 0.6490-0.6570% 111.0 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 30 105/10 没有成交 20 105/9 1.0350% 10 105/11 0.6545% 5 105/8 0.5080% 3 105/1 没有成交 2 105/3 没有成交 (完) 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (记者 高洁如; 审校 曾祥进)