台湾债市：10年券发行前交易殖利率弹升，美联储主席释出偏鹰派讯息

《香港报摘》--其他报纸重要消息1月16日
--香港货柜码头吞吐量自去年8月起再度恢复增长，和记港口 香港国际货柜码头董事总经理及行政总裁严磊辉在接受本报专访时表示，吞吐量录得增长或受惠于春节效应，相信未来随中转需求增加将会止跌回升，惟坦言2016年全年本港货量仍有机会跌破2,000万标准箱（TEU），见14年新低。
* 10年券105/11期收盘殖利率弹升，美联储主席看法偏鹰派推升美债 * 观察105/11期的空单是否爆增 * 105/11期发行前交易殖利率区间先看0.64-0.66% 路透台北8月29日 - 台湾10年期公债105/11期 发行前交易殖利率周一弹升。交易员表示，美 国联邦储备理事会(FED)主席叶伦演说略偏鹰派，推升美债殖利率。不过105/11期即将标售，券少需求大的筹 码优势，仍令该期券弹升幅度受限。 交易员表示，105/11期发行前交易今日空单量若是由目前的90亿左右，单日爆增至110亿以上，短期增加 可能过速，不排除先有一波小幅轧空的行情。105/11该期券的筹码少、需求大，且预料投资盘在标售时势必不 会放弃此期公债，仍有偏多优势。 〞105/11期筹码少，而且做为主流券有三个月，现在钱又这么多，这种优势很难打破。〞一位大型券商交 易员表示。 此外，另外一位小型券商交易员则认为，央行总裁彭淮南认为台湾的景气是〞L〞型复苏，令台湾和美国 的景气就此分道扬镳。台湾资金多，债券标的少，等于为台债多头定调。尽管美国升息时点预期在9月的机率 稍有提高，但台湾短期内没有升息的选项，也是多方有恃无恐的主因。 本周五央行将代财政部标售105/11期公债，金额预定300亿台币。9月7日(三)发行。 他们认为，尽管美10年公债向上突破1.60%的天花板，但后续走势还是要再观察。因为虽然台债和美债大 波段的走势呈正相关，但小波段就不一定亦步亦趋，仍可能出现两者短期内走势脱钩。 〞(台债)殖利率一弹还是很多人等着买。〞前述小券商交易员说。 美国公债收益率周五攀升至逾一个月高位，因在美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦讲话后，投资 者斟酌联储是否可能在9月会议上升息。市场认为，叶伦今日的讲话偏鹰派，但对升息时间含糊其辞。指标10 年期公债 收益率报1.63%，为6月24日以来最高，高于讲话前的1.56%。 交易员预估，105/11期明日发行前交易殖利率区间料在0.640-0.660%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 105/8 +1.55 0.5080% 0.5050-0.5110% 20.0 10 105/11 +1.70 0.6545% 0.6490-0.6570% 111.0 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 30 105/10 没有成交 20 105/9 1.0350% 10 105/11 0.6545% 5 105/8 0.5080% 3 105/1 没有成交 2 105/3 没有成交 (完) 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
--香港货柜码头吞吐量自去年8月起再度恢复增长，和记港口 香港国际货柜码头董事总经理及行政总裁严磊辉在接受本报专访时表示，吞吐量录得增长或受惠于春节效应，相信未来随中转需求增加将会止跌回升，惟坦言2016年全年本港货量仍有机会跌破2,000万标准箱（TEU），见14年新低。
周五美股表现参差，道指 微跌，纳指创新高。本周特朗普正式就任及英国首相会表明「脱欧」的谈判立场，都有机会影响环球市况。还有两周便过农历年，市况应渐趋淡静，恒指 本月已升了4.3%，趁长假在即，调整一下亦不奇。
路透上海1月16日 - 中国社会科学院世界经济与政治研究所专家肖立晟撰文称，“收盘价+篮子货币”的汇率形成机制虽缓解人民币贬值压力，遏制外储急降势头，但却无法解决市场出清问题；中国央行应沿着“8·11”汇改最初的思路，让市场供求占主导地位，最终实施真正的浮动汇率制度。