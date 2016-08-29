菲律宾央行：总裁泰谭柯称，政策决定不见得要与美联储同步

路透马尼拉8月27日 - 菲律宾央行总裁泰谭柯周六表示，该央行的政策决定不必与美国联邦储备理事会(美联储/FED)的行动同步，并重申该国通胀前景仍属于可控范围。

在泰谭柯发表上述评论以前，美联储主席叶伦于怀俄明州杰克森霍尔(Jackson Hole)全球央行官员年会中称升息可能性已增强，联储副主席费舍尔也暗示，如果经济表现良好，不排除9月升息后。

“美联储主席的讲话表明他们正更加接近下一步动作，因此万一美联储在9月或12月升息，(菲律宾)央行不见得要与他们同步，”泰谭柯在手机简讯中称。

泰谭柯表示，决策者注意到近期可能是由美联储声明引发的金融市场动荡，但菲律宾央行有政策工具阻止市场剧烈波动。

泰谭柯还称，菲律宾8月通胀年率料落在1.6-2.4%，影响因素包括国内油价与稻米价格上涨，以及电费下降。