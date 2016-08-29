菲律宾央行：总裁泰谭柯称，政策决定不见得要与美联储同步

《全球重要经济事件一览表》--1月16日-1月23日
--中国国家食药监局举行新闻发布会，介绍2016年食品安全抽检情况及2017年抽检计划，同时介绍两节期间食品安全抽检情况，并答记者问(0130)。
路透马尼拉8月27日 - 菲律宾央行总裁泰谭柯周六表示，该央行的政策决定不必与美国联邦储备理事会(美联储/FED)的行动同步，并重申该国通胀前景仍属于可控范围。
在泰谭柯发表上述评论以前，美联储主席叶伦于怀俄明州杰克森霍尔(Jackson Hole)全球央行官员年会中称升息可能性已增强，联储副主席费舍尔也暗示，如果经济表现良好，不排除9月升息后。
“美联储主席的讲话表明他们正更加接近下一步动作，因此万一美联储在9月或12月升息，(菲律宾)央行不见得要与他们同步，”泰谭柯在手机简讯中称。
泰谭柯表示，决策者注意到近期可能是由美联储声明引发的金融市场动荡，但菲律宾央行有政策工具阻止市场剧烈波动。
泰谭柯还称，菲律宾8月通胀年率料落在1.6-2.4%，影响因素包括国内油价与稻米价格上涨，以及电费下降。
“我们将持续关注包括各项税负变动以及气候相关干扰等可能影响国内物价与需求情况的因素，进而适当地调整我们的货币政策立场，”泰谭柯表示。(完) (编译 陈宗琦；审校 许娜)
--中国国家食药监局举行新闻发布会，介绍2016年食品安全抽检情况及2017年抽检计划，同时介绍两节期间食品安全抽检情况，并答记者问(0130)。
恒指 高见22,971点，收报22,937点，升0.5%，尝试收复23,000阻力关口，但大市成交额只有568亿港元，塘水滚塘鱼、欠镬气。国指 收报9,787点，升0.7%。
--香港货柜码头吞吐量自去年8月起再度恢复增长，和记港口 香港国际货柜码头董事总经理及行政总裁严磊辉在接受本报专访时表示，吞吐量录得增长或受惠于春节效应，相信未来随中转需求增加将会止跌回升，惟坦言2016年全年本港货量仍有机会跌破2,000万标准箱（TEU），见14年新低。